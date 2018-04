Madagascar: Lundi de pâques - Carton plein pour les shows tropicaux

« Fety be tanteraka ». 15 groupes d'artistes se sont relayés au Coliseum à moitié plein. Néanmoins, le public n'a point été déçu. Découvrant de nouveaux talents comme Nancy et Stanros, les étoiles telles qu'Elodie, Jazz Mmc ou encore Jerry Marcoss font toujours l'unanimité.

« Tsinjaka be ». Au club nautique Ivato, la même ambiance règne en maître. Mario, grâce à son « Folaka la clé » bien matraqué gagne le cœur de la foule. Ce chanteur en quête de gloire peut compter sur son charme mais également sur son talent. Ayant réussi à émerger parmi tant d'autres, il commence sérieusement à être demandé dans le monde du show-business. Entre les artistes de « mozika mafana » Rak Roots et Arione Joy réussissent à se faire une place prépondérante avec leur musique décalant un peu de la tendance.

« Revy mafana » .Du côté du stade annexe Mahamasina, le « Revy mafana » a rassemblé environ 25.000 personnes. Cinq artistes se relayent et s'enchainent pour le bonheur du public. Black Nadia, gardant toujours son image de reine du coupé décalé, a emmené les spectateurs dans une ambiance des plus festives. Monte ensuite un Jean Aimé au top de sa forme. Avec son « Mila lamba » bien connu de son public, le chanteur n'en démord pas et fait danser la foule. Cependant, c'est le jeune Elidiot qui fait monter d'un cran l'ambiance. Désormais, l'interprète « de Magnanioh » rejoint le piédestal des grosses pointures si l'on se fie à cette euphorie qu'il engendre à son apparition.

Pour la énième fois, le lundi de Pâques a été fêté comme il se devait ! D'Ivato à Mahamasina, les grosses pointures de la musique tropicale ont rassemblé de grandes foules. Parmi les têtes d'affiches les plus demandées figurent Elidiot et Stéphanie. Pour sa part, Mario est en train de confirmer son statut d'étoile montante.

C'est reparti pour un tour ! La formule « musique tropicale » semble toujours séduire indéfiniment les Tananariviens. Hier encore, les « Revy mafana » et « Tsinjaka be » ont fait carton plein.

