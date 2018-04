Madagascar: SGS Madagascar - Des contrôles non destructifs pour prévenir les risques industriels

Des techniciens de SGS procédant à des contrôles sur des équipements industriels

S'assurer de la performance et du bon état des équipements industriels est essentiel pour les entreprises, à la fois en termes de coût et de sécurité. C'est la raison pour laquelle SGS Madagascar a mis à leur disposition ses services de contrôles non destructifs.

Alors que de grandes industries comme la mine, le pétrole, l'aviation et le BTP prennent de l'essor à Madagascar, il est plus que jamais essentiel de réaliser des inspections précises des équipements industriels. En effet, ceux-ci peuvent présenter des risques pour l'environnement et la population. Les services de contrôles non destructifs (CND) de SGS Madagascar aident les industriels à vérifier l'état technique de leurs installations, avec une série de contrôles pour l'inspection des soudures, des chaudières, des conduits, des pipelines ou encore des réservoirs de stockage.

Equipements à la pointe de la technologie. « Nos services sont conçus pour assister à la fois le secteur public et privé. Nous offrons des services indépendants, précis et sûrs. Nos équipements sont à la pointe de la technologie et notre personnel est formé par des experts en la matière », indique Kailash Chatoo, Business Development Manager de l'Industrial Division de SGS Océan indien, en mission à Madagascar. Jean Paul Razafimanantsoa, Business Manager de cette même division à Madagascar, a, lui, tenu à faire ressortir que « les techniciens de SGS sont certifiés COFREND (CIFM), ASNT et API ».

SGS Madagascar propose des CND génériques, comme la radiographie, pour l'inspection des soudures ; la magnétoscopie et le ressuage, qui sont des techniques complémentaires permettant de mettre en évidence des défauts de surface ; et les ultrasons, pour mesurer l'épaisseur. Des CND avancés sont aussi offerts. Il y a par exemple, le Pulse Eddy Current Testing, une technique avancée d'inspection électromagnétique pour détecter des défauts et repérer la corrosion dans des matériaux ferreux, ou encore le contrôle des tubes par ultrasons avec l'Internal Rotating Inspection System (IRIS).

Des calculs plus précis. Et, de nouveaux équipements utilisés pour l'inspection de réservoirs de stockage, ont été récemment acquis par SGS Madagascar pour un degré de précision accru. Citons le Scorpion Crawler, un appareil de mesure d'épaisseur par ultrasons. « Par exemple, pour mesurer l'épaisseur d'un tank de 20 mètres, on n'a plus besoin d'échafaudages et d'opérateurs qui vont d'un point à un autre. Le Scorpion peut grimper jusqu'à 50 mètres. C'est plus rapide, moins cher, et les calculs sont plus précis », commente Kailash Chatoo.

Autre nouveauté : le Magnetic Flux Leakage, qui permet de scanner le fond des réservoirs contenant des produits dangereux afin de déterminer l'état de corrosion et d'endommagement. Il est possible de scanner à 100% le fond, qui est une partie importante d'un réservoir. A savoir que si jamais il y a une fuite, cela peut représenter un danger pour l'environnement.

L'équipe de SGS Madagascar réalise des inspections d'équipements sous pression, comme les chaudières et les cuves à gaz, suivant le référentiel API (American Petroleum Institute) 510. Des inspections et réparations de réservoirs de stockage atmosphériques, contenant du kérosène, du pétrole ou du Jet A1, sont aussi menées selon la norme API 653. « Nous sommes appelés à vérifier que les équipements industriels sont conformes aux normes. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas de risque d'explosion et que le personnel opère en toute sécurité », souligne Kailash Chatoo.

Il est à noter que SGS Madagascar, leader de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification, intervient dans de nombreux secteurs d'activités comme l'agriculture et l'agroalimentaire, la chimie, le BTP, les biens de consommation, l'énergie, le secteur minier, le pétrole et le gaz, le transport et même l'administration publique.