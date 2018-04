Madagascar: Trêve pascale - Marc Ravalomanana à Antsirabe

Silence. A rappeler que le président national du TIM Marc Ravalomanana a opté pour le silence malgré le fait que les projets de loi électorale actuellement débattus à l'Assemblée nationale visent à l'exclure de la prochaine course à la magistrature suprême. Nonobstant ce silence stratégique du chef de file du TIM, les députés de cette formation politique, alliés à ceux du Mapar d'Andry Rajoelina, se battent à l'Assemblée nationale pour torpiller les projets de loi qui ne permettent pas d'organiser une élection inclusive, démocratique, libre et transparente.

Il s'est rendu hier à Antsirabe pour passer les fêtes pascales avec la population locale. Marc Ravalomanana et son épouse se sont directement entretenus avec les gens qui les ont croisés dans les rues de la ville d'Eau où les Pâques et le Lundi de Pâques sont particulièrement fêtés depuis longtemps.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.