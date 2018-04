Madagascar: Pâques - Réjouissances chrétiennes dimanche, divertissements lundi

Avant tout une fête chrétienne, Pâques était pour les chrétiens l'occasion de manifester leur foi en Jésus Christ ressuscité, l'une des grandes bases de la religion chrétienne.

C'est avec ferveur, et en se souvenant de la résurrection du Christ que les fidèles sont venus assister massivement aux messes et cultes, le dimanche de Pâques. Tous les temples et les églises étaient, comme à chaque grande fête chrétienne, noirs de monde et même en programmant plusieurs offices pour la journée, il était toujours difficile de trouver une place libre à l'intérieur des édifices. Là ou les homélies des prêtres comme des pasteurs étaient basées sur la résurrection de Jésus triomphant de la mort, sa signification et surtout, ce qu'elle implique pour chaque chrétien. Cette occasion était également saisie pour certains temples de l'église protestante, d'accueillir dans le cadre de la confirmation, les catéchumènes, admis pour la première fois à la sainte-cène.

Pour entrer au Marais Masay, il a fallu faire la queue et patienter ! Photo Nary Ravonjy.

Evasion. Ces réjouissances du dimanche de Pâques se terminent généralement autour d'un repas familial. Le lendemain, c'est également en famille que les uns et les autres passent la journée. Un lundi de Pâques comme on le vit chaque année, avec un peu partout une ambiance de fête. Cette année encore, les propositions d'évasion et de divertissements ont été nombreuses, et chacun choisit en fonction de ses moyens. Pour un pique-nique sous le pont du By-pass, au Marais Masay, ou alors des kilomètres parcourus à pieds, en taxi-be ou en voiture pour trouver l'emplacement idéal, l'objectif est le même : s'amuser et prendre un grand bol d'air frais. Avec tout de même, en fin de journée, une bonne dose de... fatigue !