Madagascar: Association Pachamama - Les projets à Saovimasoandro en stand-by

La remise des matériels entre l'association Pachamama et RFF.

Après 2014, la délégation du Rugby French Flair est de retour au pays. Ils sont 7 ex-internationaux dirigés par le président Ozanne Jean-Baptiste accompagnés par Ntamak Francis, Cédric Desbrosse, les frères Thierry et Hubert Couvet, Ghezou Li Philippe et Guy Caddeville. « Nous sommes ici pour voir les projets et surtout la construction d'un dispensaire pour les jeunes femmes. Un projet qui est en stand-by car l'association Pachamama ne dispose plus de terrain. Après notre dernier voyage en 2014, rien n'a bougé. C'est la première fois que cela arrive dans les actions que nous menons. C'est un coup d'arrêt brutal, il n'y a plus de terrain. C'est une volonté d'arrêter les jeunes de s'amuser, c'est le mur de la honte », déplore Ozanne Jean Baptiste, président de l'Association.

A cette occasion, des équipements sportifs ont été distribués. Neuf actions sociales ont été menées dans le pays. A Antsiranana, ils ont remis des dons à l'Ecole Blanche Neige, l'EPP Askam, des matériels, des vêtements, des produits pharmaceutiques et hygiéniques à la prison des jeunes et des femmes. Le président de l'association Pachamama, Santoni Rakotondramanga était présent à Saovimasoandro. Les travaux de construction du dispensaire n'ont pas encore commencé mais attend l'issue du différend opposant l'association Pachamama et Filatex.