Madagascar: Lois électorales - Corruption de haut niveau au Paon d'Or

Forcing. D'après les informations, les députés qui étaient présents à ce conclave auraient accepté de cautionner le forcing du régime pour l'adoption sans aucun amendement des projets de lois électorales, contre le paiement d'une forte somme d'argent. Pour cette manœuvre, le régime aurait déjà réussi à convaincre 78 députés. Faut-il rappeler que pour l'adoption d'une loi organique, il faut obtenir la majorité absolue de 76 députés. A l'allure où vont les choses, la loi organique sur le régime général des élections et référendums, et la loi organique sur la présidentielle risquent de passer comme une lettre à la poste ce jour du côté de Tsimbazaza.

Parmi ceux qui ont fait le déplacement figurent entre autres, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, la ministre de l'Environnement Ndahimananjara Johanita, le ministre des Postes et Télécommunications, Neypatraiky Rakotomamonjy, ainsi que la ministre de l'Enseignement Supérieur, Rasoazananera Monique. Le président du Sénat et non moins président national du parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara », Rivo Rakotovao a également été présent sur les lieux. Un va-et-vient très suspect vu le comportement des uns et des autres, ainsi que les enjeux de l'adoption des lois électorales qui seront débattues en séance plénière à l'Assemblée nationale ce jour. Une adoption qui risquerait d'être entachée de corruption de haut niveau. Comme ce fut toujours le cas à Tsimbazaza depuis le début de cette législature.

Ehontés. C'est ainsi que l'on peut qualifier les députés pro-régime qui sont en conclave au Paon d'Or à Ivato depuis jeudi dernier. Officiellement, les députés issus de la mouvance présidentielle sont à Imaibahoaka pour se pencher sur les éventuels amendements que l'on pourrait apporter au projet de loi organique relative au régime générale des élections et référendums, ainsi qu'au projet de loi organique relative à l'élection présidentielle. Pourtant, pendant quatre jours, de nombreux parlementaires, accompagnés de leurs proches passent du bon temps dans cet hôtel de luxe au frais de l'Etat. Durant le week-end, on a aperçu une valse des membres du gouvernement au Paon d'Or.

