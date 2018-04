Madagascar: CDE - Les élections après la réconciliation nationale

Il pense ainsi que ce n'est pas le CFM et non plus le CRN qui vont trouver la solution pour ce pays. Le CDE pense ainsi que seul le FFKM serait l'entité crédible que tout un chacun pourrait accepter pour résoudre le problème auquel le pays est confronté. Toujours selon le CDE, sous la houlette de Albain Rabemanjara, il y en a ceux qui pensent que le Conseil des églises chrétiennes de Madagascar n'est pas neutre, mais il n'est là que pour donner des initiatives et la décision finale revient au chrétien qui a ses points de vue. Faut-il rappeler que des membres du FFKM ont déjà consulté ses fidèles concernant les affaires nationales.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.