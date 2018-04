Madagascar: Judo / Championnats de Madagascar - Esca prend la tête du classement devant CCS et CJC de Toliara

Après sa domination au championnat d'Analamanga, le judo club de l'ESCA a frappé fort aux Championnats de Madagascar. Les judokas d'Antanimena ont remporté 11 titres au Gymnase d'Ankorondrano le week-end dernier.

Comme à l'accoutumé, les Championnats de Madagascar sont les affaires des judokas d'Analamanga et d'Atsimo-Andrefana. Cette année encore, les deux ligues étaient au coude à coude au Gymnase d'Ankorondrano le week-end dernier. Au tableau du classement des médailles, les judokas de l'Esca Antanimena arrivent en tête du classement des médailles avec 11 titres, suivis des Tuléarois du CJC et CCS qui ont remporté respectivement 9 titres.

Doublé. Ces sommets nationaux ont vu l'émergence de jeunes talents. Ils sont cinq à réaliser un doublé. Fetra Ranaivoarisoa de l'Esca qui a survolé les combats dans la catégorie cadette et junior chez les moins de 81 kg. Lui qui a récemment participé à l'Open International de Saint-Denis de la Réunion. Sergio Karamaly du CCS Toliara en moins de 90 kg a réalisé le doublé chez les juniors et seniors. Hyacinthe Rakotonandrasana dans la catégorie des moins de 55 kg du CJC ont remporté les titres chez les cadets et juniors. Du côté des dames, en - 52 kg senior, Tsiorinirina Ellah du CCS Toliara s'est offerte le titre national aux dépens de Mirana Rakotovao du Judo Saint-Michel. Elle a doublé la mise chez les juniors en battant Mireille Andriamifehy de l'Esca. Fanjaniaina du CJC a également réalisé un doublé cadette et juniors en - 48 kg. Chez les séniors dames des moins de 48 kg, Tatiana Andrianaivoravelona, celle qui a participé au stage au Japon a été sacrée championne après avoir battu Olivia Andriamanantena de l'Esca. En - 63 kg, Damiella Nomenjanahary a remporté le sacre face à Annie Ramiarintsoa. Mihanta Andriamifehy reste indétrônable dans la catégorie des moins de 57 kg. Chez les hommes séniors, les militaires du Cosfa ont remporté deux titres par l'entremise de Moravily Sebany (-60 kg) et de Mathieu Ramarolahy. Dans le tournoi par équipe, Esca a ravi le titre chez les hommes et Saint-Michel chez les dames.

Record de participation. « Les Championnats de Madagascar serviront de test pour les techniciens au sein de la fédération pour la future composition de l'équipe nationale. Les nouveaux règlements d'arbitrage ont été expérimentés pour ces sommets nationaux. Nous avons constaté un record de participation », a expliqué Siteny Randrianasoloniaiko, président de la Fédération malgache de judo. Une compétition qui a vu la participation de plus de 300 judokas de 25 clubs différents issus de 8 ligues régionales. Après ces championnats nationaux, les yeux rivés seront vers les joutes continentales prévues du 12 au 15 avril à Tunis.