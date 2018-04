Madagascar: Brasseries STAR - Sensibilisation sur le recyclage des bouteilles

La STAR incite les consommateurs, les détaillants et les grossistes à retourner les bouteilles et cageots vides.

2 millions de bouteilles ! C'est ce que la STAR transporte tous les jours sur les routes de Madagascar, pour rejoindre les points de vente. Après la consommation, retourner les bouteilles et les cageots vides, représente un geste écologique qui peut rapporter, selon les responsables. De plus, il s'agit d'un comportement écologique essentiel pour la sauvegarde de l'environnement. « Laissées dans la nature, les bouteilles en verre mettent près de 4000 à 5000 ans avant d'être dissoutes. Une période de vie de déchets parmi les plus longs. Les matériaux en plastique quant à eux, peuvent durer jusqu'à 1000 ans avant de se dégrader. Ces objets peuvent cependant resservir plusieurs fois », ont indiqué les représentants de la STAR. La réutilisation des cageots et des bouteilles en verre peut, en effet générer de l'argent.

La STAR vient de lancer la grande campagne « Mahazoa vola izao dia izao ». Une action qui permettra aux consommateurs, aux points de vente et partenaires STAR (grossistes) de générer plus d'argent en rapportant les bouteilles et cageots vides et par la même occasion de participer à cette action écologique. Des affiches seront mises en place dans les points de ventes pouvant récupérer ces objets et qui feront gagner de l'argent cash à la personne qui les rapporte, selon le type et le format de bouteille rapportée.