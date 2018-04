Madagascar: Partenariat - BNI Madagascar facilite l'ouverture de compte bancaire aux agents du MPAE

La convention cadre dans le respect des trois valeurs du MPAE : le patriotisme, la transparence et la solidarité. Dans la mise en œuvre du partenariat, le MPAE accompagnera BNI Madagascar dans la sensibilisation de son personnel et dans l'allègement des différentes démarches administratives. La collaboration entre les deux parties intervient dans un contexte de redynamisation du monde rural avec une grande mobilisation de tous les acteurs pour booster les filières susceptibles de contribuer à la relance économique du pays.

Grâce, entre autres, au « Pack Mpiasam-panjakana » ou encore au Crédit TOSIKA, BNI MADAGASCAR propose, ainsi, les meilleurs services de banque au quotidien à des tarifs préférentiels, des solutions d'accès aux crédits à la consommation et immobilier à des taux très avantageux aux salariés du ministère et de ses organismes rattachés. La banque accordera une attention particulière aux agents de l'Etat nouvellement recrutés pour faciliter leur installation dans leur lieu d'affectation.

