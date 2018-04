Madagascar: « Master chef Mitsitsy » - Faire de la bonne cuisine en utilisant les foyers économes

Sur les dix groupes de cinq élèves participants, les cinq meilleurs ont reçu des lots en récompense à leurs efforts. Parmi les lots gagnés figurent bien entendu, des « Fatana Mitsitsy » ! Rappelons que le concours « Master chef Mitsitsy », a été organisé par WWF Madagascar, en partenariat avec la direction générale de la Météorologie, et le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures dans le cadre de l'événement « Une heure pour la terre », célébré le samedi 24 mars dernier.

Le concours consiste à créer une recette originale typiquement malgache pour le déjeuner, à préparer avec un foyer économe ou « Fatana Mitsitsy ». Les plats ont été sélectionnés suivant cinq critères, à savoir, les valeurs nutritives et la répartition des protéines, lipides et glucides ; le goût et l'originalité des ingrédients et des méthodes de cuisson ; la présentation du plat ; le coût de la préparation du plat qui ne devait pas dépasser les 10.000 ariary pour un repas de 2 personnes ; et enfin la valorisation de l'utilisation du « Fatana Mitsitsy ».

