Dans la localité de Kouloussan à Tengrela, les populations se sont cotisées pour sortir de terre leur unique centre de santé évalué à plus de 30 millions de francs CFA.

La Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mpes), Mariatou Koné a procédé le week end dernier àl'inauguration d'une école primaire de 3 classes à Missasso et d'un centre de santé à Koulousson ; deux localités situées à Tengrela dans la région de la Bagoué. Sans la Cohésion sociale, le développement, n'est possible. En clair, c'est dans la paix et l'unité qu'on planifie le développement et qu'on y accède.

Ces propos, la Ministre Mariatou Koné les a tenus à Tengrela en sa qualité de marraine de deux mutuelles de développement des localités de Missasso et Koulousson, le 31 mars 2018. « Vous êtes des exemples dans toute la Bagoué. Plutôt que de vous entredéchirer, vous vous êtes mis ensemble avec vos différences pour un intérêt commun : sortir votre localité de sa léthargie. Et cela, sans attendre l'Etat. Voilà ce que le Chef de l'Etat Alassane Ouattara vous demande, "le vivre ensemble", les a-t-elle encouragé. Exemple d'unité, la mutuelle de Missasso qui regroupe six villages. C'est maintenant une tradition, pour cette mutuelle. Chaque année, à l'occasion de la pâque, elle se retrouve dans l'un des villages pour célébrer leur « entente ». C'est ce modèle de cohésion au service du développement que la Ministre Mariatou Koné est allée toucher du doigt.

Un autre cas encore frappant, toujours à Tengrela c'est à Kouloussan. Dans cette localité, les populations se sont cotisées pour sortir de terre leur unique centre de santé évalué à plus de 30 millions de francs CFA.

Kouloussan accueille pour la toute première fois, un membre du Gouvernement, en la personne de la Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. « En venant ici, je vous apporte la preuve que le Président Alassane Ouattara ne vous a pas oublié. Et ne peut pas vous oublier. Unis, vous avez démontré que vous pouvez faire mieux, sans même attendre l'Etat providentiel, la seule vache à lait. L'Etat ne peut que vous soutenir et vous accompagner dans votre marche vers le progrès » s'est félicité la ministre Mariatou Koné. Avant de les exhorter à demeurer solidaire et à véhiculer les valeurs de paix et de tolérance mutuelle.

Par-ailleurs, le centre de santé a déjà enregistré son premier cas d'accouchement. En outre, la Ministre Mariatou Koné a offert des moulins et décortiqueuses aux femmes des localités de Diamakani et de Kouloussan afin de contribuer à leur autonomisation économique.

Source: Mfpes