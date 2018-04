Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 - L'Asec file tout droit à sa propre succession

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

Les rencontres face à Bouaké, au Séwé et à l'As Tanda pourraient, elles aussi, avoir un cachet particulier pour des raisons bien justifiées. Accroché au Top 5 du podium, Bouaké Fc ambitionne secrètement une place africaine. Et les hommes du président Diabaté Issa viendront forcément en conquérant pour ravir trois points précieux. Pour le Séwé et l'As Tanda en revanche, il faut gagner les matches les uns après les autres pour ne pas connaître la relégation.

Face à l'Africa de Ikem Michaël et Gagnoa de William Togui Mel, ce sera du coup pour coup, avec pour objectif de terminer la saison en beauté. Les artisans de ce second sacre consécutif auront certainement pour nom Touré Amed, Komlan Angbegniandon, Badié Anicet, Gloueudeu Baresi...

L'Asec peut compter sur des attaquants vifs pour porter l'estocade à l'adversaire. Mais les jaune et noir ont aussi en arrière, de solides "gorilles" capables de museler les baroudeurs, les plus coriaces.

Les jaune et noir ont encore fait un grand pas vers le titre de champion et ce, grâce à leur victoire face au Stade d'Abidjan, lors de la 19è journée. L'Asec qui compte désormais 49 points distance son poursuivant direct, le Sporting club de Gagnoa (35 points). Avec encore un match en retard face à la Soa.

