Cote d'Ivoire: Ligue 1 - L'Asec, à 90 minutes du paradis

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

A la reprise, le Stade d'Abidjan était toujours à la peine. Cependant, il a fallu attendre en fin de partie pour voir les Jaune et noir plus lucides, avec un Touré Amed (76è) qui signait son 13e but en 10 matches et Samaké Gaoussou (89e). Une belle victoire qui permet aux Mimos de faire un très grand pas vers le titre. Et surtout, de se mettre dans de bonnes dispositions d'esprit avant de recevoir, dimanche prochain, au stade Félix Houphouët-Boigny, la formation Algérienne de Cr Belouizdad dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération.

Face au Stade d'Abidjan, dimanche, les poulains d'Amani Yao ont fait un récital. « Les joueurs étaient disciplinés et ont été plus explosifs pour arracher cette belle victoire. Tant qu'on peut aligner des victoires, nous le ferons jusqu'à la fin de ce championnat. Nous attendons notre prochain match. Mathématiquement, nous ne sommes pas encore champions. Nous attendons ce match contre la Soa », reconnaît l'entraîneur des Mimos.

Une 16e victoire d'affilée réalisée grâce à Fonsinho (25e), Touré Amed (76e) et Samaké Gaoussou (89e). Avec 49 points +32 et à 14 points d'avance sur le Sporting club de Gagnoa, qui est leur poursuivant direct, les Mimos ont presque plié ce championnat 2017-2018. Si les Mimos parviennent à battre la Société omnisports des Armées, lors du match en retard de la 17e journée contre la Soa, le 11 Avril prochain, alors la messe serait dite.

L'Asec mimosas est trop forte en championnat. En effet, depuis ses deux faux pas au début de la Ligue 1 (0-1) contre l'Afad lors de la 1ère journée et un match nul (0-0), face au Wac lors de la journée suivante, l'équipe vole de succès en succès. Dimanche dernier, les champions de Côte d'Ivoire se sont rapprochés un peu plus de leur 26e titre, après leur victoire (3-0) sur le Stade d'Abidjan, en clôture de la 19e journée.

A six journées de la fin du championnat, l'équipe jaune et noir est irrésistible.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.