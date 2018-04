interview

La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est célébrée le 2 avril de chaque année. Dr Dem-Niacadie Anne-Marie, Présidente de l'Areea parle de ce handicap.

Qu'est-ce que l'autisme ?

Selon la classification internationale de l'Oms (Cim 10), l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales au niveau de la communication et des relations. Il n'est plus considéré comme une affection psychologique ni comme une maladie psychiatrique. Différentes terminologies sont utilisées, à savoir Autisme, Trouble autistique, Ted (Troubles envahissants du développement), Tsa (Troubles du spectre autistique).

Pourquoi une journée consacrée spécialement à ce trouble ?

La Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme (Jmsa) a été instaurée en 2008 par les Nations Unies. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble qui demeure peu ou pas connu. Cette année, la journée va se concentrer sur les femmes et les filles autistes et leur participation (ainsi que leurs organisations représentatives) aux processus de prise de décision. C'est ce qui explique le choix du thème : « L'autonomisation des femmes et des filles autistes».

Le Secrétaire général de l'Onu, António Guterres, appelle au « changement des mentalités pour que les personnes atteintes d'autisme soient reconnues comme des membres à part entière de la société, et qu'elles puissent, comme tout un chacun, faire valoir leurs choix et préférences dans les décisions qui les concerne ». Il faut dire que le trouble du spectre autistique rend les jeunes filles plus vulnérables et les expose à de réels dangers comme le viol, l'enlèvement...

Comment reconnaît-on un autiste ?

Trois éléments cumulatifs caractérisent l'autisme, à savoir un isolement, une perturbation des interactions sociales (ne se mêle pas au groupe), des troubles du langage, de la communication et des activités stéréotypées (répétition de la même action) avec restriction des intérêts. Un enfant autiste peut sembler se développer normalement pour se replier ensuite et devenir indifférent à tout contact social. Il se comporte souvent comme si les autres n'étaient pas là, à savoir qu'il ne répond pas quand on l'appelle, semble ne pas écouter quand on lui parle, ne pas avoir d'émotions, évite le contact visuel, ne répond pas aux signes d'affection.

Face aux sollicitations visuelles ou auditives, l'autiste ferme les yeux ou se bouche les oreilles avec les mains. Il a du mal à accepter le changement, même anodin (cela peut provoquer des grandes crises d'angoisses, par exemple si on change la place d'un objet dans sa chambre. L'excitation, la colère, l'automutilation, l'agressivité, les cris et pleurs apparaissent en cas de frustration et expriment une incompréhension.

L'autiste fait des mouvements inhabituels et répétitifs l'empêchant de se concentrer suffisamment sur ses activités (agite les mains, claque des doigts, tape les mains, se berce, fait des grimaces. Son centre d'intérêt devient le seul moyen pour communiquer avec son entourage (ex : dessins animés, danse, chant...)

Quelle est la situation dans le monde ?

Ce handicap touche 4 fois plus de garçons que de filles. Les causes de cette prévalence ne sont pas encore scientifiquement établies. Il est en constante croissance selon les scientifiques. Ils soutiennent que les études les plus récentes estiment le taux de prévalence entre 90 et 120 individus sur 10 000, soit environ 1% de la population contre 10 à 30 individus, il y a 20 ans.

Et en Côte d'Ivoire ?

Les statistiques n'existent pas. Les rares centres de prise en charge comptent quelques autistes (entre 2 et 5). La page blanche en compte pour cette année scolaire 12 dont 10 garçons et 02 filles. La sensibilisation demeure une nécessité car, aujourd'hui encore, plusieurs autistes sont enfermés dans les maisons. Nous gardons toutefois l'espoir de voir l'Etat prendra à bras le corps ce phénomène qui touche de plus en plus d'enfants, en finançant des études épidémiologiques pour connaître ses causes exactes, en initiant un recensement fiable et en soutenant les efforts des parents à travers les centres de prise en charge.

Une personne touchée par ce trouble peut-elle toutefois, avoir une vie normale ?

Certains arrivent à avoir une vie normale. L'environnement joue un rôle primordial. Le problème, c'est qu'il existe très peu de structures adaptées et la plupart des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Les parents ne peuvent compter, le plus souvent, que sur eux-mêmes et leur entourage.

Cependant, il faut reconnaître que l'autisme n'est pas une fatalité. Grâce à une prise en charge précoce et adaptée, un enfant autiste peut se développer. Il a toutes les chances de s'intégrer à la société. C'est pourquoi, il est important de favoriser une prise en charge globale qui aura pour objectif le développement de différents domaines d'acquisitions (compétences sociales, langage, communication non verbale, reconnaissance d'autrui, acquisition de l'autonomie).

Peut-on en guérir ?

L'autisme n'est pas une maladie mais un trouble des interactions sociales, un handicap. Pour beaucoup d'enfants, les symptômes s'améliorent avec la prise en charge et l'âge. En grandissant, certains enfants atteints d'autisme finissent par mener une vie normale ou quasi-normale. Par contre, les Tsa (Troubles du spectre autistique) ne se guérissent pas.

Les thérapies et les interventions comportementales peuvent cibler des symptômes spécifiques et apporter des améliorations considérables. Contrairement à ce qui se passait, il y a vingt ans, où de nombreux autistes étaient placés en institutions psychiatriques, il existe désormais des prises en charge soit dans des structures spécialisées, soit inclusives ou en milieu ordinaire.