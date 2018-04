Cote d'Ivoire: Santé, sécurité et Bien-être - "Nos entreprises souffrent des conséquences du manque d'intégration de ces trois dimensions", déplore le directeur général de la Cnps

Citant le cas particulier de la Côte d'Ivoire, M. Kouassi a relevé qu'en moyenne annuelle, on dénombre près de 6.000 accidents du travail, 15 maladies professionnelles et 10 fois plus de maladies à caractère professionnel, Près de 8 milliards de coûts directs de réparation. A cela, il faut ajouter les coûts indirects représentent plus de 5 fois les coûts directs. Il s'agit des troubles musculo-squelettiques, Asthmes, Dermatoses professionnelles.

Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), Denis Charles Kouassi a fait remarquer, entre autre, dans un exposé en rapport avec le lancememnt en avril prochain par la Cnps de la Campagne pour la sécurité du travail« Vision Zero », zone Afrique que "nos entreprises souffrent des conséquences du manque d'intégration de trois dimensions importantes que sont : Santé, sécurité et Bien-être dans les politiques de prévention des risques professionnels".

Par conséquent, a t-il poursuivi, "plus de 50% des entreprises de plus de 100 travailleurs n'ont pas de leadership et de programmes efficaces en matière de santé sécurité et travail (SST"). Toutefois, M. Kouassi note que les associations de travailleurs et d'employeurs commencent à s' engager et à investir en SST. Mais la formation des spécialistes en Santé et sécurité du travail( SST) est inégalement développée.

La prévention des risques professionnels, a t-il insisté a pris forme dans certaines entreprises mais reste encore insuffisante eu égard aux risques importants qui existent. Bien avant, le premier responsable de la Cnps a rappelé le préjudice payé par le monde du fait des risques professionnels. L'on dénombre :2,3 millions de maladies mortelles liées au travail;317 millions d'accidents du travail;4,0% du Produit intérieur brut mondial, tel est le coût économique annuel des risques professionnels.

la cérémonie officielle de lancement de la campagne "Zéro Vision" est prévue du 26 au 27 avril à Abidjan Cocody au Sofitel Hôtel Ivoire, autour du thème « Lancement de la campagne vision zéro Afrique : Une nouvelle approche pour la santé et sécurité du travail ». Un évènement piloté par l'Association internationale de la sécurité sociale (l'Aiss) , une structure du Système des Nations Unies, initiateur du projet en Collaboration avec la Caisse nationale de prevoyance sociale.

