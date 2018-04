Afrique du Sud: Mort de Winnie Mandela - L'Afrique pleure une figure historique

Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne… Plus »

Guy-Hervé Kam, du « balai citoyen » au Burkina Faso, souligne sur l'antenne de RFI aussi le combat de Winnie Mandela en tant que femme. « C'est la mort d'une femme qui a montré comment la femme africaine pouvait aussi s'engager dans des causes justes et en supporter les conséquences ».

L'universitaire et philosophe camerounais, Achille Mbembe, professeur à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, rend hommage à un « Symbole de la défiance et de la radicalité ». Il salue par ailleurs « l'expression vivante de la puissance tant déniée du féminin au milieu de nous et de son incontournable rôle dans toute politique de la durée ».

Le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilie By Nze souhaite « La couronne de gloire au ciel après tant de combats pour la liberté ». L'opposant gabonais Jean Ping s'est aussi exprimé pour présenter ses condoléances et son soutien.

Les personnalités politiques en Afrique saluent la mère de la nation sud-africaine. Faure Gnassingbé, le président togolais présente ses condoléances à « la nation arc-en-ciel et à la famille de l'illustre défunte ». « L'Afrique perd une grande icône de la lutte pour la liberté et le droit des peuples à s'opposer à l'aliénation », écrit le chef d'Etat togolais.

