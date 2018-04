Ile Maurice: Commonwealth Games Gold Coast 2018 - A la découverte du huntsman et de Fraser Island

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Longue de 140 km et large de 25 km, l'île de Fraser est classée au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1992. Elle est couverte d'une dense forêt tropicale et bordée d'une plage de sable fin. Il y a 353 d'espèces d'oiseaux sur l'île qui est aussi réputée pour ses paysages à couper le souffle.

Outre le fait d'être la plus vaste île du globe terrestre avec ses 7 682 300 km² au cœur de l'Océanie, l'Australie compte plusieurs coins paradisiaques et naturels. Elle possède, en effet, la plus grande île de sable du monde, plus précisément au large de la côte du Queensland, non loin de Gold Coast.

Elle est l'une des plus grosses espèces d'aranéides au monde. En général longues de 2,5 cm, elles peuvent atteindre 13 cm avec leurs pattes. La plus grande ayant été trouvée faisait 30 cm. Il y a, en Australie, 135 espèces d'araignées, dont certaines sont très venimeuses.

Elle se prénomme huntsman et c'est une araignée géante velue, de la taille d'une paume de main. Si beaucoup auraient pris leurs jambes à leur cou, jurant de ne plus mettre les pieds en Australie, il est bon de savoir que cette araignée est inoffensive.

