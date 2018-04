Ile Maurice: Le Pay Research Bureau dépassé - Le gouvernement penche pour une commission salariale

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

C'est 1978 qu'a eu lieu la première publication du rapport du PRB. En raison du mécontentement des fonctionnaires par rapport à la grille salariale proposée, le gouvernement d'alors avait fait appel au Britannique Donald Chesworth pour présider une commission sur la révision des grilles salariales et des conditions de services des fonctionnaires. Son rapport fut plus au moins bien reçu par ces derniers. Chesworth avait quand même préconisé que le gouvernement devait maintenir le PRB, avec un cahier des charges bien défini. Depuis, huit rapports ont été publiés.

«Le PRB a jusqu'ici été utilisé par le gouvernement comme un bouclier pour se protéger contre la grève dans la fonction publique et des litiges industriels. Il n'y a pas eu de litige industriel depuis 1978», précise-t-on. Pour Radhakrishna Sadien, président de la Government Servants Employees Association (GSEA), la Banque mondiale a proposé le remplacement du PRB depuis un moment déjà. «La GSEA est résolument contre la fermeture du PRB. Nous lancerons un mot d'ordre pour que tous les syndicats unissent leurs forces et réclament le maintien du PRB»,a-t-il ajouté.

À ce jour, le PRB se concentre sur la révision salariale et sur les conditions des employés de pas moins de 150 corps parapublics, de la totalité des fonctionnaires et des employés des collectivités locales. L'instance s'occupe aussi du salaire des parlementaires et des conseillers, entre autres. «Il existe la crainte de tomber dans l'anarchie si jamais le PRB est éliminé. Les syndicalistes seront-ils d'accord avec la fermeture de cette institution ?», se demande-t-on.

Dans les milieux concernés, on souligne que l'idée proposée par la consultante canadienne n'est pas mauvaise. Une chose est sûre cependant, il faudrait absolument revoir le rôle du PRB car la situation dans le pays a beaucoup évolué depuis 1978. «On ne peut pas continuer avec le modèle car la structure salariale ainsi que les principes liés à la gestion des affaires ont beaucoup changé. On ne peut continuer à faire la même chose tout en espérant qu'on aura des résultats différents», dit-il.

Bien qu'aucune décision finale n'ait été prise sur ce sujet, à l'hôtel du gouvernement, on insiste sur le fait que le PRB possède deux faiblesses distinctes : il n'arrive pas à évaluer l'emploi de façon scientifique et la performance des corps parapublics sont déjà sous la responsabilité d'autres instances.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.