Angola: La production de riz à Manquete sera réactivée

Ondjiva — Le projet agro-industriel rizicole de Manquete dans la province de Cunene, paralysé depuis mai 2017, sera réactivé cette même année, avec la remise de la gestion du projet à une société de production alimentaire appelée « Faz Angola SA ».

La réactivation de Manquete, approuvée en 2010, s'inscrit dans le cadre des actions de l'Exécutif visant à relancer et à valoriser les grandes exploitations agro-industrielles de riz et de maïs dans le pays, a informé mardi, à l'Angop, le directeur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche à Cunene, Pedro Tibério.

Sans préciser le montant déjà mis à disposition, il a indiqué que sa réactivation, après une année paralysée, est une valeur ajoutée, puisque le Gouvernement va récupérer le montant investi.

À cet effet, il est en cours le processus de récupération d'équipements et du domaine agricole.

Estimé à 85 millions 511 mille 446, 97 dollars, le projet sera exécuté sur une superficie de deux mille hectares, dont mille cinq cents hectares pour la culture et 500 hectares pour la construction d'infrastructures et de réserves naturelles.

Avec deux unités de traitement et d'épluchage, nettoyage, blanchiment d'emballages et équipements, l'initiative dispose de trois silos de stockage, dont deux pour la conservation de trois mille tonnes de riz et un de conservation de deux mille tonnes de maïs.

Le complexe agro-industriel a fonctionné dans une phase expérimentale en 2014 et 2016. Le projet produisait 252 tonnes de riz avec 211 travailleurs, dont 32 expatriés et 179 nationaux.

Le projet de Manquete a été approuvé en 2010 par l'Exécutif angolais dans le cadre de la ligne de la Banque de Développement de la China (BDC), dans le but de produire des céréales à grande échelle dans le pays et de réduire les taux d'importation.

L'arrêt de la production était dû à l'abandon du projet par la société chinoise "CEIEC" qui n'a pas respecté les cinq ans de contrat, période à laquelle la gestion serait transférée au Fonds Souverain.