Congo-Kinshasa: Fin de la tournée à Kinshasa - PPRD/Ramazani Shadary annonce un Congrès à Mont-Amba

Bientôt, il s'organisera ce que beaucoup au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie attendaient depuis le consensus politique autour de nouveaux statuts de ce parti majeur de la Majorité Présidentielle. Hier, en effet, Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire Permanent de cette formation politique, l'a annoncé avec une touche de provocation à l'égard, visiblement, des congressistes de Limete où a été élu un nouveau Président à la tête de l'Udps/Tshisekedi.

"Nous allons organiser un Congrès non pas de petite envergure comme celui de ceux-là ", a-t-il en substance harangué à la Foire internationale de Kinshasa -FIKIN- là où après la Tshangu, la Funa puis la Lukunga, le lundi 2 avril, le Pprd était face à sa base du district du Mont-Amba.

Ce, afin de redynamiser ses structures et installer, par ailleurs, les membres du Comité exécutif provincial dans ce coin de Kinshasa qui ayant, en son sein la commune de Limete, entre autres, est réputé être acquis à la cause de l'Opposition radicale. Il faut avouer que la tension était bien palpable à la Fikin avec des coups de colère de la population qui, quoique maitrisée, a laissé planer l'appréhension du qui-vive jusqu'au terme de ce rendez-vous.

C'est donc une fin électrique et mouvementé qu'a effectué, à tout dire, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Pprd, sous l'impulsion d'Emmanuel Ramazani Shadary, nouveau Secrétaire permanent, dans le cadre du cycle des descentes sur terrain entamé à Kinshasa, Capitale de la RDC. Hier, le Pprd a effectué un tour de force aux mille et une risques à la Fikin, en plein cœur de Lemba et à quelques lieux du bastion de l'Udps, épicentre de l'Opposition radicale pour plusieurs.

Le moral au beau fixe

Malgré des échauffourées signalées aux alentours de l'heure programmée initialement pour le début de la rencontre, à savoir 12 heures, heure locale, Emmanuel Ramazani Shadary, accompagné de son équipe, a foncé pour être face-à-face à la population venue de divers recoins du Mont-Amba dont les communes de Matete, Kisenso, Ngaba, Lemba et Limete. Ce faisant, malgré une gestion teintée des moments à tension, le SP du Pprd a porté son message et installé les nouveaux ténors du Parti du Peuple pour la reconstruction et la Démocratie au Mont-Amba.

"Les gens ne cessent de dire que Mont-Amba est acquis à l'opposition. Alors, il faut reprendre le contrôle de Mont-Amba qui doit nous appartenir", a déclaré le secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila. Désormais, c'est Djuma Fatuma qui chapeautera le Pprd/Mont-Amba pour la prochaine bataille électorale.

Quid de la suite ?

Logiquement, après s'être attaqué aux districts de la Ville-province de Kinshasa, il transparait qu'Emmanuel Ramazani Shadary devra mettre le cap vers le Congo profond. Avec comme message, la promesse d'une défaite aux adversaires de la MP et donc du Pprd ainsi que la victoire de cette dernière formation politique aux élections et à tous les niveaux.

Est-ce déjà la campagne électorale pour ce parti ? Voilà une question qui taraude les esprits. Le SP du Pprd, main sur cœur, avoue que non ; c'est plutôt une campagne politique. Soit ! Il annonce un congrès, avec la problématique du dauphin du Président Kabila à la présidentielle 2018, les phares sont plus que braqués.