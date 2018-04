Impitoyable est la tragédie qui a amputé le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), parti politique en RD-Congo, d'un des ses vaillants camarades du parti, en la personne de M. Basile Makoso Tsimba, Secrétaire de l'Interfédéral MCSD/Kongo Central, décédé inopinément de suite d'un arrêt cardiaque, le 13 mars 2018, et inhumé samedi 31 mars au Cimetière de Boko à Matadi.

C'est une perte énorme et irréparable, non seulement pour sa formation politique, le MCSD, mais aussi, pour sa famille biologique qui, désormais, n'aura plus bénéficié d'un quelconque soutien financier, matériel voire moral de la part d'un père, ou d'un époux d'une rare exemplarité.

Tous ont témoigné que Basile était un grand baobab qui s'est écroulé, un homme de paix, du reste, bardé d'un esprit élevé et détaché de l'esprit mercantiliste ou matérialiste. Il quitte la terre de ses ancêtres arme en mains. Ce, parce qu'il avait juré de faire corps avec un idéal grand pour sa formation politique qu'est le MCSD aux côtés du président provincial Doucet Mampangala très abattu.

Roger Muaka et le MCSD en pleure

Une forte délégation du Directoire national du parti, conduite par M. Roger Muaka Muaka, président national du MCSD a effectué une descente à Matadi pour présenté ses adieux au camarade Basile Makoso Tsimba dont le corps a été exposé en la salle Nsona, en face de Coca-Cola Matadi.

Fondu en larme et très désemparé, en compagnie de tout son staff directionnel, le président national Roger a pleuré un homme combattif mais, humble, courageux, plein de foi et de détermination selon ses propres expressions. Cependant, a-t-il fait remarqué, "Papa Basile nous quitte à un moment crucial de l'approche des élections. Nous ne saurons le remplacer mais, devons-nous avoir le courage de faire avec. A Dieu, toute la gloire", s'est-il exclamé.

Des hommages dignes d'un roi...

Ces obsèques, organisées aux allures de celles d'un roi ou chef traditionnel, ont connu des moments très émouvants en plus d'une forte mobilisation des personnalités remarquables de la scène politico-administrative venues de Kinshasa et d'ailleurs. Il s'agit pour ce faire, de quelques députés nationaux et membres du gouvernement central en l'occurrence, les honorables députés Fabrice Puela et Muller Luthelo ainsi que le Vice-ministre des ITPR, Papy Mantezolo.

Y étaient également présents à ces funérailles, quelques députés et ministres provinciaux, Bourgmestres, Administrateurs des territoires du Bas-Fleuve, Cataracte et Lukaya, des Chefs traditionnels, des agents et cadres aussi bien de l'ex. REPERE que ceux de la DR/KC (Direction des Recettes du Kongo Central). Plus consterné que jamais, le Comité Interfédéral et toutes ses sections et cellules de Matadi et celles venues du Kongo Central profond, à la tête duquel, M. Doucet ont prouvé de leur amour, à travers un engagement zélé et déterminant pour accompagner avec honneur et dignité, le corps depuis le jour du décès jusqu'à l'enterrement.

Des témoignages éloquents

Il y a eu, au total, six (6) prises de parole en guise des témoignages à l'illustre disparu. Pour la famille biologique (enfants, petits-fils, épouse, neveux, nièces et cousins), Papa Basile reste un modèle. C'est pourquoi, dit-elle, « elle ne l'oubliera jamais ». Et de renchérir, « même si une main invisible aurait précipité la mort de notre très cher papa, c'est à Dieu la vengeance », a-t-elle confié.

L'honorable Fabrice Puela, quant à lui, est revenu sur le désagrément ayant connu feu Basile et qui a coûté la perte de son emploi pendant qu'il était haut fonctionnaire de REPERE/Matadi. Ils étaient 300 à être révoqués abusivement. Non seulement révoqué mais mis en prison à cause de sa combattivité à défendre la cause de tous ses autres collègues licenciés.

Ceux qui l'on incarcéré ont même refusé qu'il ait s'incliné devant les obsèques de son père. Quelque temps seulement après sa sortie de la prison, l'homme a perdu sa mère. C'est pourquoi, Fabrice pense que si tous ces scénarii n'auraient pas eu lieu, peut être que la tragédie irréparable ne serait-elle pas produite aujourd'hui.

A son tour, le 1er Vice-président du MCSD, Edmond Mavungu, jadis Directeur à la REPERE avait comme assistant M. Basile. D'après lui, il a rencontré un homme hors paire qui n'avait des problèmes à personne. Bien au contraire, il était difficile d'avoir un problème avec lui.

Pour sa part, Doucet Mampangala est resté inconsolable de perdre un collaborateur direct. Surtout que peu avant cette mort, l'homme venait de parler avec lui au téléphone. Aussi, ils étaient la veille ensemble pour une rencontre marathon de redynamisation du parti. En un mot comme en mille, le président provincial, croit simplement que son camarade est tombé victime d'obscurantisme barbare.

Enfin, introduit par le Porte-parole du parti Me Hyppolyte Vasika, le président national, Roger Muaka a déclaré que le camarade Basile tire sa révérence arme en mains sans renoncer à sa foi politique, foi en un Congo plus beau qu'avant pour les filles et fils de ce pays.

Il meurt pauvre matériellement et financièrement mais très riche spirituellement et moralement, a-t-il affirmé. « Que son âme repose en paix ». Après les obsèques, une cérémonie de réception fut organisée en la salle Béatitude en l'honneur du président national et de tout son staff du directoire national.

Il convient de signaler, par ailleurs, que malgré la circonstance malheureuse, ces obsèques ont suscité un engouement tentaculaire des gens qui viennent en masse pour faire leur adhésion au MCSD, un parti aux idéaux justes et plein d'avenir.