Congo-Kinshasa: Nadine Wauters toujours positionnée dans l'autonomisation des enfants autistes !

« Nous nous battons pour l'autonomisation des enfants autistes afin qu'ils deviennent indépendants et bien éduqués car ils auront, un jour, besoin de travailler et même de se marier », a indiqué Nadine Wauters, promotrice de l'école « les amis de Daniel », un établissement spécialisé dans l'encadrement des enfants vivant avec handicap mental tel que l'autisme, la trisomie 21, etc. Elle l'a déclaré en marge d'une interview réalisée le 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l'autisme.

Etant, en effet, une personne qui cerne mieux les contours et les réactions des enfants autistes, Nadine Wauters a, dans la foulée, signifié, afin de lever tout couac et chambardement dans les esprits de plus d'un quidam, que l'autisme n'est pas une maladie qui, d'ailleurs, nécessiterait d'une prise des médocs pour, enfin, s'en guérir.

Plutôt, a-t-elle renseigné, il est un « trouble » neurologique qui, remarquable vers l'âge de trois ans, envahit l'enfant dans le domaine de la communication, l'interaction sociale et plusieurs spécificités.

En clair, elle a soutenu que l'enfant vivant avec le trouble du spectre autistique parle peu ou non, il est replié sur soi, il n'est pas interactif, il fait montre du psittacisme, c'est-à-dire, répète, comme un perroquet, tout ce que l'on lui dit. En un mot, il est non-sociable.

Encadrement !

Ayant elle-même un enfant autiste, Daniel, dont la nomination, du reste, fait référence à la dénomination de l'école, Nadine Wauters s'est donnée l'objectif de concourir à l'encadrement des enfants vivant avec handicap mental en vue de les aider à s'améliorer, développer et évoluer dans la vie. C'est dans ce sens qu'elle a crée cet établissement adaptée pour le suivi des autistes.

Au chevet du journal la Prospérité, elle a précisé que les enfants atteints de trouble du spectre autistique suivent un encadrement spécialisé dans « les amis de Daniel ». « Dans une école ordinaire où il y a plus de vingt élèves dans une salle, il est difficile pour un professeur de se consacrer, de manière idoine, à l'enfant autiste qui a un problème d'interaction.

Chez nous, dans une salle, il y a trois à quatre professeurs qui s'occupent, de part en part, de chaque enfant. Et ce, parce que le comportement de ces derniers divergent. Chacun réagit de sa manière », a-t-elle souligné. C'est dans cette optique que la promotrice des Amis de Daniel a exprimé le désir de bénéficier d'un appui afin de faciliter l'encadrement de ces êtres dans la création de plusieurs extensions scolaires adaptées dans l'amélioration des enfants autistes.

Toutes les familles qui ont des enfants atteints de ce trouble ne doivent pas baisser les bras, a-t-elle martelé. Par ailleurs, Mme Wauters les encourage à chercher des endroits idoines pour les aider à évoluer et devenir autonomes. Plus encore, elle a invité tous les congolais à lever les préjugés ou stéréotypes selon lesquels un autiste est condamné à la dépendance des autres.