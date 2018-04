Congo-Kinshasa: Jean-Lucien Bussa se lance dans la bataille !

«L'importation des produits alimentaires et manufacturiers doit s'arrêter et ce, grâce au développement des chaînes des valeurs dans l'agriculture et l'industrie». Tel est l'essentiel du message de Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre d'Etat, Ministre du Commerce Extérieur, transmis aux participants à la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais dont les travaux se déroulent du 2 au 4 avril au Salon Congo de Pullman Hôtel, à la Gombe.

C'est le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Sumanda, Représentant le Premier Ministre Bruno Tshibala, qui a donné le go de ces assises organisées sous le Haut Patronage du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange. Pour Jean-Lucien Bussa, le Gouvernement est déterminé à relever le défi d'une économie qui repose sur un secteur productif dynamique, axé principalement sur l'agriculture et l'industrie.

Il s'agit, a-t-il souligné, du choix d'un secteur productif qui met sur le marché tant national qu'international des produits à valeur ajoutée élevée. Les participants ont donc reçu, entre autres missions, d'apporter des solutions durables aux faiblesses structurelles du commerce extérieur, tels que le déséquilibre de la balance commerciale, la prédominance des produits primaires dans la structure des exportations, l'étroitesse de la gamme des produits agricoles dans la catégorie des produits primaires et la prédominance des importations des produits manufacturiers sur l'ensemble des importations de la RD. Congo.

Le Ministère du Commerce Extérieur organise du 2 au 4 avril, la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais et de réduction de la dépendance aux importations.

Au cours de ce forum de trois jours, il sera question d'identifier les contraintes structurelles à la promotion des exportations, ainsi qu'à la définition des politiques, stratégies et actions à mener pour faire du Commerce Extérieur, l'un des puissants leviers de la croissance économique et du développement socio-économique du pays.

José Makila Sumanda, Vice-premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de Communication, Représentant le Premier Ministre Bruno Tshibala, a souligné que cette table ronde fait suite à la réunion du Conseil des ministres du 11 août 2017 qui, sous les orientations du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, a invité le Gouvernement à réfléchir sur les voies et moyens de convertir l'économie du pays de l'extraversion dans laquelle elle a longtemps demeurer.

Il a rappelé que la RD. Congo est au plan de dotation naturelle, un scandale géologique, environnemental et agricole en raison de ses potentialités et dispose, en effet, d'importantes ressources notamment, agricoles, minières, touristiques et des ressources humaines considérables.

Et, d'ajouter que depuis quelques années, l'on observe un regain dans le secteur des télécommunications, de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui viennent en appui au premier secteur porteur de croissance.

A l'en croire, les recettes d'exportations proviennent essentiellement des matières premières, à savoir : le cuivre, l'Ivoire, le cobalt et autres dont les prix ne sont pas toujours favorables à leurs soldes, car plus de 67% d'importations sont constituées des produits manufacturiers. Plutôt, ils enregistrent des faibles recettes plus défavorables à l'économie nationale qui est caractérisée par une balance commerciale déficitaire.

Pour le Représentant du Chef du Gouvernement, Cet état de chose découle d'une forte dépendance de la RD. Congo vis-à-vis de l'extérieur, dépendance se traduisant par l'importation des produits vivriers même ceux dont le pays était jadis exportateur.

Par ailleurs, il a indiqué que l'exposition de l'économie nationale a des effets néfastes de la conjoncture internationale notamment, lors de la fluctuation des cours internationaux des produits miniers.

Ainsi, il a demandé aux participants à se livrer à cette œuvre de refondation d'un pays prospère avec une économie forte et résiliente.

Il leur a demandé également de faire de sorte que les travaux de cette table ronde entrent dans les annales du pays comme les moments forts où les fils et filles de la RDC ont pris la résolution de changer les cours de leurs destins.

Fini l'importation des produits alimentaires et manufacturiers en RDC

Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre d'Etat en charge du Commerce Extérieur, plus que jamais déterminé, veut mettre fin à la forte dépendance de la RDC aux importations des produits alimentaires et manufacturiers.

Dans son allocution, il a rappelé que ladite table ronde fait suite aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale et douanière, la fraude à l'import-export, la multiplicité des taxes, ainsi que la contrebande au niveau des frontières.

A l'entendre, les participants doivent sortir de ce forum avec des orientations claires sur des politiques sectorielles spécifiques, des stratégies adéquates et une feuille de route lisible en vue d'améliorer les structures d'exploration et d'importation.

Modeste Bahati Lukwebo, Ministre d'Etat en charge du Plan a développé deux sous-thèmes, à savoir : la promotion des exportations et la réduction de la dépendance des importations. Il a rappelé que l'économie congolaise est extravertie et sa croissance repose essentiellement sur le secteur primaire et tertiaire.

Raison pour laquelle, il a donné quelques pistes de solutions. Il s'agit de la définition d'une nouvelle politique économique basée sur la diversification et la fluctuation locale ; encourager la consommation intérieure en vue des vastes marchés financiers et de valeurs ; redéfinir les missions de l'administration publique et la rendre réellement fluctive ; poursuivre les efforts de bonne gouvernance politique économique, financière et lutter efficacement contre la corruption et le coulage des recettes publiques ; rechercher un consensus national sur les grandes options économiques.

A l'en croire, pour réduire la dépendance des importations, il faut beaucoup produire localement en qualité qu'en quantité.

Ont pris part à cette cérémonie, Joseph Kapika, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie ; Azarias Ruberwa, Ministre de la Décentralisation ; Pierre Kangudia, Ministre d'Etat chargé du Budget ; Modeste Bahati, Ministre d'Etat au Plan...