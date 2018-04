Angola: L'Etat angolais garantit la dignité du travailleur domestique - Secrétaire d'Etat

Jean-Claude Bastos de Morais ne pourra plus opérer QG Investments Africa Management Ltd. La FSC émettra… Plus »

Elle a ajouté que l'objectif de l'État est de mettre un terme à ce type de pratique, car les travailleuses domestiques ne devraient pas seulement se voir assurer la survie physique, mais aussi le droit à l'école et la possibilité de croissance personnelle et professionnelle.

De nombreuses travailleuses domestiques sont soumises au harcèlement et à la violence de la part des employeurs, à des heures de travail pénibles et à des salaires indignes, ce qui, selon la gouvernante, est l'un des segments sociaux les plus touchés.

Luanda — Le Programme du Gouvernement angolais garantit une plus grande dignité du travailleur domestique, avec l?application du décret présidentiel n ° 155/16 du 9 août, qui régit la protection juridique et sociale du travailleur domestique.

