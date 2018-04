Afrique: Plateforme d'investissement numérique - Le pays lance avec le soutien technique de la CEA et la CNUCED son iGuide

Les investisseurs qui auraient besoin des informations plus détaillées peuvent trouver sur la plateforme les coordonnées des ministères concernés et des agences qu'ils peuvent contacter.

Said Adejumobi, Directeur du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique australe, a expliqué que l'outil numérique servira comme un «guichet unique d'information» en servant les investisseurs prospectant le pays avec des renseignements essentiels et actuels sur les opportunités d'investissement et la règlementation. Il est plus que probable que le développement d'un guide d'investissement va contribuer au renforcement des capacités des institutions locales, qui travaillent directement sur les questions d'investissement telle que l'ADZ.

Selon un communiqué, les deux organisations sœurs ont entrepris le projet ensemble conformément au principe de « Servir comme une seule entité ». La plateforme a été officiellement dévoilée par Kayula Siame, Secrétaire Permanent au Ministère du commerce et de l'industrie en collaboration étroite avec l'Agence de développement de la Zambie (ADZ), qui avait joué un rôle décisif dans la réalisation du projet. L'évènement de lancement a connu la présence des officiels du gouvernement, des représentants du secteur privé et des membres du corps diplomatique.

Le guide électronique d'investissements pour la Zambie, une plateforme d'investissement numérique, a été lancé ce 28 mars 2018 avec l'appui technique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

