Il est également du devoir du gouverneur de la ville de Kinshasa de faire la même chose contre ces chauffeurs de taxis qui augmentent le prix de la course comme ils veulent. Ils commettent ces actes répréhensibles parfois devant les agents de l'ordre sans être interpellés ", a déclaré un étudiant de l'Université Pédagogique Nationale. Et d'ajouter : " Il va de l'honneur et l'engagement qu'a l'autorité urbaine par rapport à sa mission ".

Ils traversent du jour au lendemain un calvaire. Le prix du transport en commun varie de temps à autre à Kinshasa. " Le matin, la course Kintambo -UPN se négocie à 500 FC ; à Midi, il augmente à 1000 FC et le soir, il rempile à 1500FC", révèle un autre passant, toujours à l'UPN.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.