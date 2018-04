D'ailleurs, loin de cette assertion concernant la non-confrontation des arguments, le nouvel affidé de l'AR et Ensemble pour le Changement sous-tend que la Cour Constitutionnelle ne devrait, en aucune façon, maintenir intacte cette loi. D'autant plus qu'elle a été exclusivement adoptée par les Députés de la Majorité présidentielle. Dans ce sens, il accorde l'épithète « politique » à cette décision de la Haute Cour parce qu'elle satisfait amplement les désirs de la MP, par ricochet, de Joseph Kabila.

Pourtant, rapportent les interfédéraux, les différents points de vue du PLD [et même d'Odette Babandoa, une autre requérante, ndlr], à en croire la loi et le modus operandi de toutes les Chambres judiciaires, devraient être confrontés à celui de la CENI avant la publication dudit arrêt.

Dans son communiqué conjoint signé le samedi 31 mars 2017 par ses Interfédéraux du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé et Kinshasa, ce parti de l'opposition dirigé par Jean-Paul Lumbu Lumbu, un des politiques coiffants à l'Est de la RD. Congo, estime que le verdict rendu par la Haute Cour est, non seulement, politique et inique, mais aussi, injuste et hors délai.

