Congo-Kinshasa: Petits démons têtus !

Il est temps, en tout cas, d'exorciser tous les petits démons têtus de la division au sein de l'Opposition, pour qu'elle espère, un beau jour, relever les défis d'aujourd'hui et de demain, pour récupérer les clés du Palais de la Nation, le jour de la passation civilisée du fanion de commandement entre Kabila et son tout nouveau successeur élu. Agir autrement, ce serait la meilleure façon de rechercher, désespérément, une aiguille dans une botte de foins.

Sinon, l'Opposition mordra, une fois de plus, de la poussière tant qu'elle sera désunie, émiettée ou phagocytée par des crises superfétatoires de leadership et d'intérêts sordides.

Puisqu'il est encore temps, le bon sens recommanderait que dès maintenant, des concertations s'engagent au sein de l'Opposition pour prendre en compte toutes les candidatures déclarées et dégager, le plus rapidement possible, un candidat commun qui affrontera, à coup sûr, celui que Kabila alignera pour une énième tentative de conservation du pouvoir, lors des joutes électorales prévues, le 23 décembre 2018.

Autrement dit, dans quel intérêt devrait-on se battre, faire tuer les congolais via des marches réprimées dans le sang pour qu'en fin de compte, à cause de la multiplicité d'ambitieux, que l'actuelle Majorité dont les tares sont connues, se réincarne encore dans les arcanes du pouvoir de demain ?

Pas plus tard qu'il y a quelques jours, après que le Palu ait été traversé par un épais brouillard en raison de la contradiction qui aura conduit à la remise au pas de Gizenga Lugi et Adolphe Muzito, il a été fait état d'une candidature de ce parti pro-Majorité, selon un Accord conclu, semble-t-il, depuis 2006.

