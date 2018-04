Afrique: Kongossa Telecom – La nouvelle série courte d'humour en exclusivité sur Canal+ en Afrique

communiqué de presse

CANAL+ INTERNATIONAL lance le 2 avril un nouveau programme court et humoristique en exclusivité sur l’antenne de CANAL+ en Afrique : KONGOSSA TELECOM.

KONGOSSA TELECOM est le premier projet de série qui voit le jour suite à l’appel à candidature au projet MDR!, lancé en 2015 par CANAL+ et CFI, Agence française de développement médias, pour identifier et former des talents africains de demain. KONGOSSA TELECOM a été retenu parmi plus d’une centaine de projets présentés par des candidats de toute l’Afrique. Les auteurs de la série ont pu ainsi bénéficier d’une session de formation à l’aide à l’écriture et à la réalisation de séries de fictions audiovisuelles humoristiques.

Co-produite par CANAL+ INTERNATIONAL, KONGOSSA TELECOM a été produite par ON EST ENSEMBLE PRODUCTIONS (Gabon) et réalisée par Samantha Biffot, réalisatrice et scénariste franco-gabonaise.

KONGOSSA TELECOM met en scène cinq amis d’enfance Patrick, Yann, sa sœur Ngringa, Dégé et Charlotte qui ont un même point commun : Aimer kongosser ! Amour, argent, football… Entre eux, ils parlent de tout et répètent tout. Au final, directement ou par téléphone, leurs propos sont amplifiés, et bien sûr déformés. Le malentendu s’installe pour laisser place rapidement au quiproquo et à la zizanie.

Avec beaucoup d’humour, le thème du « kongossa » est au cœur de cette nouvelle série courte et permet ainsi de mettre en scène un florilège de comique de situation dans chacun des épisodes d’un format de 4 min.

Si KONGOSSA TELECOM promet du rire, beaucoup de rire… le casting de la série y contribue énormément. En effet, pensée et développée en collaboration avec l’association de stand-up dénommée KONGOSSA COMEDY, la série réunit des jeunes comédiens humoristes talentueux : Manitou, Al Vichenzo, Yann Koko, Murielle Nengue et Hilda Marion.

Après MI TEMPS, CYBERDEBROUILLE, BARBERSHOP et CHERI COCO, KONGOSSA TELECOM est la 5ème série courte d’humour coproduite et diffusée par CANAL+. Avec KONGOSSA TELECOM, CANAL+ INTERNATIONAL poursuit sa stratégie de production de séries courtes d’humour dédiées à ses abonnés du continent africain et réitère sa volonté d’accompagner des jeunes talents en leur offrant une visibilité sans précédent.



À PROPOS DE KONGOSSA TELECOM

Format : 50 épisodes de 4 minutes

50 épisodes de 4 minutes Genre : Comédie/humour

Comédie/humour Co-production : CANAL+ INTERNATIONAL

CANAL+ INTERNATIONAL Production : ON EST ENSEMBLE PRODUCTIONS

ON EST ENSEMBLE PRODUCTIONS Auteurs : Olivier Messa, Samantha Biffot, Issouf Ganame, Patrick Charferry, Varney Barney, Adrien Planes, Perre Ceccaldi et Christelle Obone

Olivier Messa, Samantha Biffot, Issouf Ganame, Patrick Charferry, Varney Barney, Adrien Planes, Perre Ceccaldi et Christelle Obone Réalisatrice : Samantha Biffot

Samantha Biffot Casting : Manitou, Al Vichenzo, Yann Koko, Murielle Nengue et Hilda Marion

Diffusion : À partir du 2 avril, du lundi au vendredi à 20H25 sur CANAL+ en Afrique et tous les dimanches, 4 épisodes compilés à 19H35.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de trois millions d’abonnés.

CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinépar région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne desport en Afrique, en juillet 2017.

À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est actionnaire majoritaire d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

Le Groupe CANAL+ investit dans le cinéma africain et mène depuis une véritable politique ACTIVE de développement de la production audiovisuelle en Afrique : Achats, Pré-achats, Coproduction, Distribution de nouvelles productions. CANAL+ contribue également à la professionnalisation de talents africains dans différents domaines audiovisuels via des programmes de formation aux métiers de présentateurs, réalisateurs et journalistes reporters.

