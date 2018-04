Emirates offre aux voyageurs sénégalais l'opportunité de visiter Dubaï avec des tarifs spéciaux sur les billets aller - retour en classe économique et en classe affaires, avec un troisième bagage gratuit de 23 kg et un visa touriste* valable un mois.

Dans le cadre de cette offre spéciale, souligne un communiqué, un billet en classe économique Dakar-Dubaï revient à 483 500 XOF et à 1 599 600 XOF en classe affaires hors frais de services.

L'offre est valable pour une durée limitée. Pour en bénéficier, il faut réserver les billets entre le 04 et le 17 avril, et prévoir son voyage entre le 04 avril et le 10 décembre 2018. Les taxes aéroportuaires sont comprises dans le coût du billet.

Elue meilleure compagnie aérienne du monde par les voyageurs lors de l'édition 2017 du Travelers 'ChoiceAwards de TripAdvisor, Emirates vous offre également une troisième franchise bagage de 23 kg en classe économique et de 32 kg en classe affaires, en plus du visa touriste valable pour un mois. Dubaï est un lieu d'évasion pour les visiteurs.

Beignée de soleil toute l'année, avec ses boutiques et restaurants de classe mondiale, ses plages magnifiques et ses bâtiments emblématiques, la ville offre des loisirs à toute la famille. Les visiteurs de Dubaï peuvent profiter de plusieurs sites parmi les plus incontournables de la ville tels que Global Village, un parc festivalier multiculturel et une destination de shopping par excellence, sans oublier les parcs à thème tels que Wild Wadi Water Park et IMG World of Adventures.

La ville offre également une gamme variée de logements, qui s'adapte à toutes les bourses. Sur tous les vols d'Emirates, les clients peuvent profiter de plusieurs heures de divertissement grâce au système de divertissement multi lauréat , IceDigitalWidescreen, qui donne accès à plus de 3 000 chaînes audiovisuelles à lademande, avec tous les derniers films, de la musique, des livres audio et des jeux, sans oublier des produits et services dédiés aux familles et enfants, tels que les jouets gratuits, les repas et films pour enfants, l'embarquement prioritaire pour les familles et l'utilisation gratuite des poussettes à l'aéroport international de Dubaï.

En plus du confort et de la qualité des produits à bord, les clients pourront expérimenter la légendaire hospitalité de l'équipage de cabine multinationale d'Emirates qui compte plus de 135 nationalités parlant plus de 60 langues. En plus de cela, ils pourront apprécier la cuisine de dimension régionale et internationale concoctée par des chefs à base d'ingrédients sélectionnés parmi les plus frais, accompagnée d'une gamme variée de vins et de boissons.