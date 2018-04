Sénégal: 19ème journée du Championnat Pro de Ligue 1 - Génération Foot chute, le Diaraf se rapproche

Cette 19e journée du championnat pro de Ligue 1 a plutôt profité au Diaraf qui, après sa précieuse victoire sur Mbour Pc, a doublé la Sonacos qui était au repos ce week-end.

Ce qui lui permet de se positionner au deuxième rang et à un point du leader Génération Foot qui a chuté à Ziguinchor face au Casa Sports. Les autres bénéficiaires de ce week-end de Pâques, la Douane qui a battu Gfc, le Ndiambour qui s'est imposé devant l'Uso, mais aussi et surtout Niary Tally qui a renoué avec la victoire et Dakar Sacré-Cœur qui s'est brusquement réveillé en étrillant le Stade Mbour à domicile.

Les résultats : Casa Sports-Génération Foot : 1-0, Ndiambour-Uso : 2-0, Diaraf-Mbour Pc : 3-1, Niary Tally-Teungueth Fc : 1-0, Linguère-Diambars : 0-0, Gfc-Douane : 0-2, Stade Mbour-Dakar Sacré-Cœur : 1-4.

DIARAF - MBOUR PC (3-1) : LES MÉDINOIS SE RELANCENT DANS LA COURSE AU SOMMET

En match comptant pour la 19e journée, le Diaraf a battu hier Mbour Pc (3-1) au stade Léopold Sédar Senghor. Mi-tenps (2-1). Papa Youssou Paye (10e), Albert Lamane Diène (29e) et Alioune B. Tendeng (80e) sont les buteurs du Diaraf. Baba Sow (42e) est l'auteur du but mbourois. Avertissements : néant. Arbitres : El H. Abdoul Aziz Seck assisté par Yamar Diop et Abdoulaye Keita, tous de la Cra de Kaffrine.

Diaraf : Pape Seydou Ndiaye - Momo Cissé, Youssou Diagne, Matar Kanté, Cheikh Tidiane Sidibé - Daouda Guèye Diémé (cap- Assane Mbodj, 81e), El H. Madiké Kane, Alioune Badara Tendeng- Albert Lamane Diène (Babacar Seck, 89e), Papa Youssou Paye, Ousseynou César Guèye (Djiby Ndoye, 72e). Coach : Malick Daf.

Mbour Pc : Lamine Sarr - Babacar Sarr, Khassim Soumaré (Pape Ousmane Sakho, 82e), Boubacar Traoré, Soulèye Sarr - Salim M. Ndao (cap), Serigne M Samb, (Seydina Omar Baldé, 75e), Ibrahima Thiao (Mamadou Sarr, 46e) - Abdou Diallo, Doudou Diagne, Baba Sow. Coach : Badara Sarr. Avec la complicité d'un vent assez violent, le Diaraf a aussitôt pris les choses en main. Sa pression ne tardera pas à être récompensée. Sur un service de son capitaine, Daouda Guèye Diémé, dans la surface de réparation des Mbourois, Papa Youssou Paye a été décisif dès la 10e minute. Un avantage renforcé 20 minutes plus tard, suite à un but gag concédé par les visiteurs. Profitant d'une erreur du gardien mbourois, Albert Lamane Diène enfonça le clou (29e). Baba Sow aura beau relancer le match en réduisant le score avant la pause (42e), les Dakarois ne céderont pas. Mieux, Aliou Badara Tendeng a définitivement consolidé l'avantage des Vert et Blancs de la Médina à dix minutes du terme de la partie. Une victoire qui relance les Médinois dans la course au titre. Le leader Génération Foot ayant laissé des plumes à Ziguinchor face au Casa Sports, le Diaraf en a profité.

Ansoumana SAMBOU

STADE DE MBOUR - DAKAR SACRE-CŒUR (1-4) : LES STADISTES SURCLASSÉS À CAROLINE FAYE

En match comptant pour la 19ème journée de Ligue 1 disputé lundi au stade Caroline Faye, Dakar Sacré-Cœur a étrillé le Stade de Mbour sur la marque de 4 à 1. Mi-temps : 1-2. Buts : Pape Waly Ndiaye (24ème mn) pour le Stade de Mbour ; Fadel Fall (31ème mn), Alassane Ndao (38ème mn), Kalmète Corréa (52ème et 54ème mn). Avertissements : Bassirou Bodian pour le Stade Mbour ; Kalmète Corréa pour Dakar Sacré-Cœur. Arbitres : Oumar Sagna assisté de Jules Coly et Alouïse Tendeng, tous de la CRA de Ziguinchor.

STADE DE MBOUR : Sarra Bâ, Pape Mamadou Sow (Cap), Ousmane Gaï, Mamadou Sall puis Moustapha Drammeh (60ème mn), Babacar M. Dieng, Pape Waly Ndiaye, Mamadou Gando Bâ, Séga Diop, Mame Birame Gaye puis Badara Diallo (46ème mn), Souleymane Cissé, Thierno Thioub puis Bassirou Bodian (73ème mn). Entraîneur : Youssoupha Dabo.

DAKAR SC : Pape Abdoulaye Dieng, Andelinou B. Corréa (Cap), Souleymane Sylla, Honoré Gomis, Albert J. Bougazelli puis Moussa Dieye (85ème mn), Youssoupha Koné, Alassane Ndao, Fadel Fall puis Mamadou Diop (70ème mn), Kalmète Corréa, Pape Maïssa Bâ puis Moustapha Ndiaye (80ème mn), Mouhamed Thiam. Entraîneur : Bruno R. C. Rohart.

Le Stade de Mbour a été étrillé sur son terrain de Caroline Faye par Dakar Sacré-Cœur qui s'est imposé par 4 à 1. Ils avaient pourtant ouvert la marque dès la 24ème minute par Pape Waly Ndiaye qui reprend d'une tête piquée le corner tiré par Mamadou Gando Bâ. L'ancien du Diaraf, Fadel Fall égalisera sur un corner d'Albert Bougazelli (1-1, 31ème mn). Ils reviendront à la 38ème avec Alassane Ndao qui a conclu une contre-attaque de Pape Maïssa Bâ. A la reprise, les hommes de Bruno Rohart n'ont pas perdu du temps pour corser l'addition avec une réalisation de Kalmète Corréa. Un coup direct qui ne laisse aucune chance à Sarra Bâ (52è). Le portier stadiste va à nouveau s'incliner face à ce même adversaire deux minutes plus tard sur un lob (54e) qui clôt la marque.

Ousseynou Pouye

CASA SPORTS - GÉNÉRATION FOOT (1 À 0) : UN PRÉCIEUX BUT DE DERNIÈRE MINUTE

En match comptant pour la 19ème journée du championnat de L1 de football, l'équipe du Casa Sports a battu celle de Génération Foot par 1 but à 0, samedi dernier, au stade Aline Sitoë Diatta de Ziguinchor. But : Faustin Senghor (dans les arrêts de jeu) pour le Casa Sports. Avertissements : Abdou Karim Sané (Casa Sports) et Amdy L. Konté (Génération Foot). Arbitre : Abdou Karim Bâ, assisté par Alioune Badara Diouck et Mamadou Lamine Diop, tous de la CRA de Thiès.

Casa Sports : Cheikh. A. Thioub, Khalifa. A. Dieng, Alaguie Jawara, Mouhamadou. M. Diawara, Léopold Badji, Faustin Senghor, Malick Fall, Abdou Karim Sané, puis Mady Faty, Adama Danfa, puis Aliou Diatta, Moussa Marone, puis Richard Sagna, Youssouph Badji. Entraîneur : Athanas Tendeng.

Génération Foot : Mohamed Niaré, Amdy. L. Konté, Mamadou. L. Guéye, puis Papa Ndiaga Yade, Papa Matar Sarr, puis Boun Saneh, Cheikh. T. Sabaly, Issa Diouf, Ismaïla Simparé, Jean-Louis Diouf, Amadou Ndiaye, puis Makhtar Ndiaye, Khadim Diaw, Babacar Mané. Entraîneur : Olivier Perrin.

Le Casa Sports s'est illustré le plus dans ce match, avec un bon niveau de jeu. Il a, en effet, exercé sa suprématie sur son adversaire, en faisant montre de détermination même si ses attaquants ont manqué de chance pour scorer. A l'image de Mouhamadou. M. Diawara (57'), Léopold Badji (67'), Moussa Marone (68'), Richard Sagna (73') et Faustin Senghor (79'). Quant à son vis-à-vis, il n'a été menaçant que quelques rares fois. Mais, la défense du Casa sports a su tenir bon. Les visiteurs ont fini par perdre confiance en eux, jouant sans conviction et à la va-vite.

Conséquence : Aux arrêts de jeu, ils concèdent au Casa Sports un coup-franc, à l'entrée de leur surface de réparation. Faustin Senghor n'a eu aucun mal pour mettre la balle au fond des filets de Mohamed Niaré.

El Hadj Moussa SADIO

GFC PRO-A S DOUANES (0-2) : ÇA SE COMPLIQUE DAVANTAGE POUR LES BANLIEUSARDS

En match comptant pour la 19ème journée de la Ligue 1 disputé hier au stade Amadou Barry, l'As Douanes a battu Guédiawaye football (Gfc Pro) sur le score de 2 buts à zéro. Buts: Moustapha Name (67ème mn et 72ème mn). Avertissements : Bonaventure Mankabou (24ème mn), Mouhamadou Dieng (45ème mn), Laye Biaye (70ème mn) pour Gfc Pro. Lansana Sagna (19ème mn), Khadim B. Dieng (85ème mn) pour l'As Douanes. Rencontre arbitrée par Abdou Karim Ndiaye assisté de Ibrahima Diongue et Abdoulaye Sylla, tous de la Cra de Dakar.

Gfc Pro : Abdourakhmane Ngom (G), Bonaventure Mankabou (Cap), Mouhamadou Dieng (Mamadou D. Ndiaye, 62ème mn), Mohamed Guèye, Cheikh A. B. Sarr, Bassirou Goudiaby, Moussa Guèye, Pape Mamadou Thiombane (Léon A. Sagna 63ème mn), Diabel Fall (Abdel Kader Diop 79ème mn), Laye Biaye, Ibra Ndiaye. Entraîneur: Elh. Malick Diop.

Douanes : Mamadou D. Ndiaye (G), Ass Ndoye (Cap), Samba Samaké, Sounkar Tamba, Mouhamadou Conteh (Khadim B. Dieng, 60ème mn), Lansana Sagna (Ibrahima Sagna, 75ème mn), Ousmane Kane, Daouda Guèye Ndiaye (Moustapha Name, 60ème mn), Saliou Guèye, Adama Tamba. Entraineur : Joseph W. Senghor.

Les choses se compliquent davantage pour Gfc Pro qui a essuyé une nouvelle défaite face à l'As Douanes. Pourtant, les banlieusards ont tenu bon durant toute la première partie, se permettant même de temps à autre à titiller l'adversaire au point de l'amener à douter. Malheureusement, cette posture n'a pas été maintenue.

C'est le cas à la 67ème minute, lorsque les deux engagent à une deux en direction des buts du Gfc Pro. Le second nommé introduit la balle dans la surface de réparation où Moustapha Name va le récupérer avant de loger le cuir au fond des filets. Cinq minutes plus tard, le même duo va être à l'origine d'un second but sur pénalty (72e) que transformera Moustapha Name qui signe un doublé.

Abdou Diop

NGB NIARY TALLY -TEUNGUETH FC (1-0) : LES GALACTIQUES PEUVENT RESPIRER

En match comptant pour la 19e journée, Ngb Niary Tally a battu hier Teungueth Fc (1-0) au satde Léopold Sédar Senghor. Mi-temps : 0-0. Adama Guèye est l'auteur du but (89e). Avertissements : Moussa Diouf (41e), Mamadou Sonko (65e), El H. Latyr Ndiaye (88e) de Ngb Niary Tally ; Boubacar Cissokho (42e), Faly Ndao (77e ) de Teungueth Fc.

Ngb Niary Tally : Pape Ousmane Sène, Abdoudou C. Sow (cap), Aboubakryne Diouf, Falilou Fall, Moussa Diouf, Mamadou Sonko, Alassane Sow, Oumar Goudiaby (Mansour Cissé, 90+1), Abassa Diagne (Adama Guèye, 76e), Moussa Cissé (El H. Latyr Ndiaye, 85e). Coach : Landry Lopy

Teungueth Fc : Moussa Sarr, Aboubacryne Sall (cap), Pape S. Diallo, Mody Traoré, Mamadou L. F. Barry, El Hadj M. Baldé, Boubacar Cissokho, Auguste Malo, Faly Ndao (Théophile D. Preira, 82e), Alassane Diouf (Malick Sambou, 60e), Mamadou Singoura. Coach : Souleymane Diallo.

Niary Tally a retrouvé l'espoir. En chute libre, les hommes de Landry Lopy ont enfin arrêté l'hémorragie. En s'imposant de justesse devant Teungueth Fc, Niary Tally s'est, en effet, relancé dans la course au maintien. Et c'est dans les derniers instants du match qu'Adama Guèye a libéré ses partenaires sur une action confuse dans la surface de réparation adverse. Du coaching gagnant pour Landry Lopy, puisque le buteur est entré dans les quinze dernières minutes (76e) du match. Une victoire précieuse âprement défendue par les Galactiques. En effet, malgré la réaction violente des Rufisquois, Niary Tally n'a pas cédé.