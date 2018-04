Sénégal: Foot Féminin / Eliminatoires CAN 2018 / Sénégal-Algérie mercredi à Alassane Djigo (17h) - Une manche aller à bien négocier

Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne… Plus »

Deux renforts de taille sur lesquels Sidath Sarr compte pour s'imposer d'abord à Dakar avant d'amorcer la manche retour une semaine après. Une équipe sénégalaise qui devrait être bien en jambes après les stages effectués au centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialao. Et avec un groupe jeune renforcé par quelques anciennes qui étaient déjà là, c'est-à-dire les U20 qui avaient disputé les deux éliminatoires précédentes et les anciennes qui avaient été éliminées par le Nigéria, Sidath Sarr compte s'appuyer sur ces éléments pour faire bonne figure dans ces éliminatoires. Côté algérien également, on signale la présence d'expatriées (4) évoluant en France et au Canada ; pour dire que les deux équipes prennent très au sérieux cette première manche.

