communiqué de presse

La 6e édition de l’African Cristal Festival, co-organisée avec le soutien de l’Union des Agences Conseils en Communication (UACC), se déroulera du 2 au 5 mai à Marrakech (Maroc). Depuis six ans, l’African Cristal Festival est le rendez vous des professionnels de la communication, des médias, de la publicité et du digital opérant sur le continent africain.

Cette année, le programme de l’African Cristal Festival est placé sous le signe de l’audace. Des personnalités de renom se verront remettre un prix d’honneur pour l’ensemble de leur carrière, alors que plusieurs femmes du continent seront invitées à partager leurs expériences et connaissances auprès de plus de 300 professionnels de la communication réunis autour du thème « L’audace au féminin ».

La manifestation accueillera pour la première fois la Convention Internationale de L’UNION francophone, plateforme d’échanges commerciaux de contenus, d’innovations et de créations au sein d’un espace économique qui partage la même langue, le français.

Les compétitions : une opportunité pour les agences africaines d’intégrer les classements internationaux

Avec dix trophées décernés lors de cette 6e édition, l’African Cristal Festival représente une réelle opportunité pour les agences du continent qui souhaitent accéder à des niveaux d’affaires plus larges. Les meilleures d’entres elles seront récompensées et intègreront les meilleurs classements internationaux.

L’inspiration : mot d’ordre du festival

Tout au long du festival, l’inspiration sera mise en valeur lors de sessions pédagogiques dédiées à la Data, au programmatique et au sport marketing. Une session publique de « speed-pitching » offrira l’opportunité aux agences, entreprises technologiques, et startups de venir « pitcher » leurs meilleures innovations en matière de marketing (objets connectés, contenus interactifs, Data, programmatique, réalité virtuelle et augmentée) devant les annonceurs.

Les présidents de jurys présenteront leurs coups de cœur de l’année et des cas pratiques de « success stories » des marques africaines seront étudiées tout au long du festival.

Le «Réseautage», une garantie tout au long de l’événement

Le festival articule son programme autour de moments de rencontres business, tout particulièrement lors des One-to-One meetings : rendez-vous préalablement organisés avec plus de 20 annonceurs.

Retrouvez les intervenants de l’African Cristal Festival 2018

A propos de Cristal Events :

La première édition du Cristal Festival a été lancée à Meribel en 2001 pour promouvoir et encourager la création publicitaire. Aujourd’hui accueilli à Courchevel, le festival se décline partout dans le monde : Shanghaï, Beirut, Dubaï, Marrakech, Londres, New York….L’évènement a attiré de nombreuses personnalités comme Mickaël Gorbatchev, Maurice Levy, Vincent Bolloré, Dana Brunetti (Producteur d’House of Cards, 50 Nuances de Grey, Social Network), ou encore Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, et cette année Bertrand Piccard (Solar Impulse) et Alain Weill (Président du Groupe SFR).

Cristal Events est aussi à l’origine du « Festival des Films de l’Eté » lancée avec le soutien du Centre National du Cinéma, destiné à encourager la sortie des films pendant la période estivale ainsi que le Djerba TV Festival en 2005, un évènement franco-tunisien organisé avec le soutien des Ministres des Affaires Etrangères Tunisien et Français.

Depuis le 31 Décembre 2017, Cristal Events fait partie du groupe MediaSchool, présidé par Franck Papazian.

Contact presse :

Florence Hocquet – Cristal Events

florence@cristal-events.com

+ 33 1 49 12 07 19