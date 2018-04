Sénégal: Indemnité de logement portée à 85.000 fcfa - Le G6 va consulter la base

Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne… Plus »

Le président de la République en présence des secrétaires généraux du G6, propose une sortie de tous les arrêtés d'admission en fin avril 2018 au plus tard. Pour la question des rappels, Macky Sall retient «un plan d'apurement sur trois années à compter de cette année à raison de 20 à 25 milliards FCfa par année, compte non tenu des 32 milliards déjà inscrits dans le budget 2018».

A l'issue de ces propositions de l'Etat, les syndicats du G6, notamment le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (Cusems), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/ Authentique (Sels/A), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden) et le Syndicat National des Enseignants en Langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc), doivent à présent consulter leur base afin de se prononcer.

Constituant jusqu'ici le point d'achoppement pour mettre fin à la crise scolaire, Macky Sall avait retenu quelques mesures sur le régime indemnitaire, notamment une augmentation de 25 000FCfa à raison de 15 000 FCfa à partir de d'octobre 2018 et 10 000 FCfa en janvier 2019, pour les fonctionnaires. Pour les contractuels, il est prévu une augmentation de 10 000FCfa à raison de 5 000fCfa à partir d'octobre 2018 et 5 000FCfa en janvier 2019.

Les syndicats des enseignants les plus représentatifs (Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden et Snelas/Fc) attendent la reprise des vacances scolaires pour consulter la base, sur la proposition du président de la République de porter l'indemnité de logement de 25 000FCfa assortis d'un échéancier entre octobre 2018 et janvier 2019.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.