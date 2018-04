Cote d'Ivoire: Krispi - Le trophée de l'UEFA Champions League et Alessandro Del Piero avec Heineken

Avec un objectif d’approvisionnement de 60% d’ici 2020 en Afrique, Heineken multiplie les projets avec les agriculteurs locaux. KRISPI, (Korogho Rice Sector Performance Improvement) est le dernier d’entre eux, en partenariat avec la Coopération technique allemande GIZ. Ce projet ambitionne de former 3000 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, en renforçant leurs capacités techniques, financières et organisationnelles.

Après le Mexique, le Paraguay, le Cambodge, la Malaisie, et l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire a été le 5 ème pays choisi pour accueillir le Trophy Tour organisé par Heineken. Cette étape, hautement symbolique, a pour objectif selon Alexander Koch, Directeur Général de Brassivoire, de « remercier chaleureusement les ivoiriens pour l’accueil qu’ils ont réservé à Brassivoire et à leur bière, la bière Ivoire depuis 2015. Les Ivoiriens ont fait de cette jeune entreprise, en peu de temps, un important acteur du marché ivoirien. Le choix de la Côte d’Ivoire comme pays d’accueil du Trophée représente pour Heineken, l’expression de sa gratitude à la population ivoirienne. »

