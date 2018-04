Sénégal: Après sa démission de la magistrature, Ibrahima Dème lance le mouvement «ensemble»

Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne… Plus »

«La justice est malade» dit-il. Il parait nécessaire pour Ibrahima Hamidou Déme, que ceux qui gangrènent cette justice soient identifiés. L'instrumentalisation de la justice par les hommes politiques est un danger qu'il faut combattre, trouve-t-il. Sur la 2Stv, le magistrat démissionnaire est aussi revenu sur l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci ne fonctionne pas sur des bases transparentes, confie-t-il. En guise d'exemple, il cite la tenue de six consultations à domicile en six mois. Or, en temps normal, il n'y avait même pas trois consultations en trois mois. « Pendant ces consultations, toutes les décisions prises étaient des nominations », dénonce par ailleurs Ibrahima Hamidou Déme.

Le juge Ibrahima Hamidou Dème invité, samedi 31 mars, de l'émission «Ça me dit Mag» de la 2 Stv a annoncé son entrée en politique avec la création d'un mouvement dénommé «Ensemble». «Avec des amis et d'autres personnes, nous allons créer un mouvement politique dont le nom devrait être Ensemble», a confié M. Dème. Un choix motivé, selon le magistrat démissionnaire, par l'effritement des fondements de la société.

