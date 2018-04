Sénégal: Sédhiou - Pour exiger la construction de leurs axes routiers - Bemet, Francounda, Sibicouroto et Niassène marchent avec brassards rouges

Les populations des villages de Bémet, Francounda, Sibicouroto et de Niassène ont marché, samedi dernier 31 mars, pour exiger la construction de leurs axes routiers. Ils saluent certes l'initiative de la construction de la ceinture du Boudié, mais se désolent de «l'isolement» des différentes bretelles qui les sortiraient de l'enclavement à l'origine de leur malvivre.

Brassards et autres supports rouges brandis dans un décor de poussière et sous un soleil de plomb, les populations des villages de la commune rurale de Bémet Bidjini, dans l'Ouest de Sédhiou, étaient nombreuses ce samedi à investir les voies publiques. Elles réclament, à haute et intelligible voix, la construction du tronçon Sibicouroto / Francounda jusqu'à la bretelle de Niassène.

L'enclavement qui les isole du reste de la région et du pays asphyxie leur économie locale et indispose bien d'autres sous-secteurs de rente. «Nous avons organisé cette marche pacifique pour attirer l'attention des pouvoirs publics et surtout le président Macky Sall sur le tracé des axes à construire. Le schéma actuel nous isole. Et nous, nous voulons le bitumage des axes Sibicouroto/Francounda et Niassène. Nos produits agricoles, de la forêt, des produits fruitiers et autres ressources pourrissent en zone de production.

Tous les transporteurs ont fui notre zone, comme si on était des sénégalais entièrement à part», a déclaré Danfa Barro, le porte-parole du jour. Et Toumany Camara, un autre responsable membre du comité d'organisation de la marche d'ajouter: «sans la construction de ces axes, nous allons souffrir d'un enclavement qui va tuer nos économies. Et, au plan social, nos malades et femmes enceintes vont continuer à périr lors des évacuations par des charrettes et moto taxis Jakarta». Cheikh Tidiane Aïdara Misba de la cité ché- rifienne de Sibicouroto, présent à la manifestation pacifique, implore la clémence des pouvoirs publics à accéder à leur requête. «Au nom des religieux et des notabilités religieuses et coutumières de cette zone, je suis venu prendre part à cette marche pour sensibiliser les autorités sur le bienfondé de la construction de ces axes routiers.

Sibicouroto est un grand foyer religieux qui draine des milliers de fidèles musulmans à l'occasion des conférences religieuses annuelles (gamou), mais nous souffrons de l'impraticabilité des routes. Les potentialités agricoles et horticoles sont là, mais on ne peut pas les exploiter à fond, faute de moyens d'évacuation car les transporteurs évitent la zone», note-t-il. Les manifestants sollicitent, par ailleurs, la construction d'un centre de santé et d'un lycée pour abréger le calvaire des patients, des femmes enceintes et des élèves astreints à des déplacements préjudiciables et dans des conditions périlleuses.