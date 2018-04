Sénégal: Mairie de Ourossogui - Blocage du vote du budget de la commune

Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne… Plus »

«Nous avons attiré l'attention du préfet sur la non recevabilité des deux procurations qui n'avaient pas été visées par l'administration du lieu de résidence des bénéficiaires. C'est encore un forcing du maire et une fois encore, nous avons montré notre mécontentement», explique notre interlocuteur. Encore un nouveau blocage même si, paradoxalement, des conseillers partisans du maire de la commune manifestent d'avoir voté le budget en l'absence des contestataires... Un état de fait qui illustre clairement le malaise qui règne au sein du Conseil communal de la ville. Nous soulignons que nos multiples tentatives d'entrer en contact avec l'édile de la commune sont restées vaines.

En l'occurrence, le budget exercice 2018 de la commune qui n'a pas été adopté, ce samedi 31 mars, à cause de la procuration d'une conseillère municipale séjournant en France et d'un conseiller qui se trouve à Dakar.

A l'époque, les contestataires qui s'offusquaient de la «gestion gabégique» du maire', avaient bien reçu la réponse de ce dernier qui assimilait leur sortie à un «agissement purement politicien». Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et la contestation est devenue plus acérée en ce sens qu'aussi bien le 1er adjoint et le 2ème adjoint au maire ne cessent de dupliquer des revendications à l'endroit de l'édile de la ville. «Nous appelons tout juste le maire au respect des principes de la bonne gouvernance en faisant table rase de certaines pratiques impopulaires», a déclaré Abdoulaye Sy, le premier adjoint au maire de la commune en guise d'explication du point de discorde de la présente session.

Un phénomène récurrent dans la commune dirigée par le maire Moussa Bocar Thiam (Parti Socialiste) dont une frange du Conseil municipal, sur le lit de la contestation, relègue au second plan l'autorité. L'année passée, le vote du budget annuel de la commune avait connu les mêmes déboires lorsqu'une partie des conseillers dont la plupart appartiennent à la coalition Benno Bokk Yakaar ont refusé d'accéder à la salle de délibération. Ils étaient 18 plus 11 conseillers qui étaient absents, soit un total de 29 conseillers sur les 46 que compte le Conseil municipal...

