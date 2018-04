Sénégal: Victoire de Balla Gaye sur Gris Bordeaux - Le lion triomphe du tigre

Il aura fallu trente minutes au «Lion» de Guédiawaye Balla Gaye 2 pour se défaire de son adversaire Gris Bordeaux, Tigre de Fass, avant-hier samedi 31 mars. Au terme d'une demi-heure de rudes échanges de coups, ce choc qui opposait les deux chefs d'écurie et qui avait longtemps tenu les amateurs de lutte en haleine, s'est soldé par une victoire sur décision arbitrale du fils de Double Less.

Ceux qui croyaient Balla Gaye mal en point peuvent se dé- tromper. Le lion n'est pas mort ! Le fils de Double Less est sorti vainqueur du combat de lutte qui l'opposait au Tigre de Fass, Gris Bordeaux samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor ce 31 mars 2018. Ce duel qui avait longtemps tenu le pays en haleine, s'est finalement soldé par une décision arbitrale en faveur de Balla Gaye. Premier à ouvrir les hostilités, l'ainé de Sa Thiès a surpris plus d'un. Beaucoup d'amateurs de lutte qui spéculaient sur la capacité du lion de Guédiawaye à tenir sur une longue durée, ont vu faux.

En effet, Balla Gaye et son adversaire Gris Bordeaux se sont livrés à un combat sans merci, où la rage de vaincre s'est mêlée à la peur de perdre. Sur plus d'une quinzaine de minutes, les deux lutteurs se sont rendus coup pour coup. Dés les premières minutes, BG2, tel un vrai bagareur a attaqué Gris Bordeaux avant de le balancer une vague de hupercut. Ce dernier réplique pour se défaire de son adversaire décider d'en découdre. Sa rage de vaincre était tel que, l'enfant de Guédiawaye va user d'un coup interdit (frappe sur la nuque à son adversaire). Un geste qui lui a valu même un avertissement. Mais, on aurait cru que le Tigre de Fass avait perdu sa faculté de rouer de coups à ses adversaires, car, lors de ce choc, c'est lui qui en reçoit plus qu'il n'en donnait d'habitude. Balla Gaye l'envoie une fois puis deux fois, chez «Ardo » (médecin de l'arène, ndlr), puis un autre avertissement pour avoir sorti de l'arène en fuyant le combat.

TROP DE MYSTIQUE TUE LE COMBAT

De son retour de chez «Ardo», Gris Bordeaux, au lieu de se positionner en face de l'adversaire, refuse de le faire. Ce qui lui vaut un deuxième avertissement. Indissociable de la lutte, la préparation mystique qui prend plus de temps que le combat lui-même a failli éteindre le choc. A la reprise, ni Gris Bordeaux et Balla Gaye 2, ne voulait quitter la position du Nord. Car, dit-on, «celui qui se positionne en direction du nord (direction de la Kabba ndlr) aura plus de chance de battre son adversaire). Du coup, les deux lutteurs refusent de se plier à la décision de l'arbitre qui leur demandait de se mettre face à face. Ce qui provoqua une bronca du public. Gris Bordeaux écope d'un nouvel avertissement ; celui qui en fait au total 3 avertissements contre 2 pour son adversaire.

NOUVELLE TACTIQUE D'ATTAQUE

A la reprise du second round, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux affichent la fatigue. Le Lion de Guédiawaye tente une nouvelle attaque devant son adversaire passif par moments. Tel un chasseur prêt à pour bondir sur sa proie, le fils de Double Less fléchit sa jambe gauche en direction du successeur de Moustapha Gueye. Tactique qui a failli porter ses fruits, puisqu'il parvient à se saisir de la jambe gauche de Gris Bordeaux, qui parvient tant bien que mal à s'en défaire avant de se ruer vers les sacs de sable qui faisaient office de délimitation de l'arène. L'arbitre arrête le combat. Malheureusement pour le Tigre, il écope à nouveau d'un avertissement. Il ne restait plus à Balla Gaye 2 que d'attendre le coup de sifflet final pour triompher... modestement. Chose faite ! Puisque l'arbitre va se diriger vers lui en soulevant triomphalement sa main et le designer vainqueur, au grand bonheur de ses fans.

«J'AI ETE ROI DES ARENES, JE VEUX LE REDEVENIR»

Vainqueur samedi sur décision arbitrale de Gris Bordeaux de l'écurie de Fass, Balla Gaye 2, le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye, s'est fixé un objectif de reconquérir sa couronne de roi des arènes perdue en 2014. "J'ai été roi des arènes, je veux le redevenir. Je veux récupérer la couronne du roi des arènes, c'est ma seule préoccupation actuellement", a-t-il dit à des journalistes après son combat remporté au point devant le "Tigre de Fass. S'exprimant à son domicile après sa victoire, Balla Gaye 2 a déclaré en wolof dans plusieurs vidéos diffusées par les sites spécialisés, avoir lutté avec "beaucoup de pesanteurs". "Les défaites de mon petit frère Sa Thiès et de mon ami Elton ont beaucoup pesé sur ma stratégie. J'ai lutté avec beaucoup de prudence parce que je devais impérativement renouer avec la victoire pour mes nombreux supporters", a expliqué le lutteur de Guédiawaye. Balla Gaye 2, le fils de l'ancien lutteur des années 1970-1980, Mamadou Sakho connu sous le nom de "Double Less" avait l'habitude de lutter avant le temps règlementaire. Samedi, pour la première fois son combat a duré jusqu'à la décision arbitrale. Du coup avec ce succès, le lutteur surnommé "Lion de Guédiawaye", donne un nouvel an à sa carrière après trois années difficiles. Il a perdu le titre honorifique de "roi des arènes" face à Bombardier en juin 2014. Le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye a enchaîné une défaite face à Emeu Sène en 2015. Balla Gaye 2 est auteur en 24 combats disputés, de 20 victoires et 4 défaites.