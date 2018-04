Ile Maurice: Terre-Rouge /Verdun - Le renforcement de la route en bonne voie

Une lourde charge sur une topographie en pente, de fortes pressions d'eau après le mauvais temps et l'existence de couches moins résistantes en profondeur. La combinaison de ces facteurs est l'explication de l'affaissement de la route Terre-Rouge -Verdun.

Telles sont les conclusions du Pr Magnan, chef du département d'ingénierie géotechnique, environnement et risque de l'Institut français des sciences et technologie de transport, développement et réseaux. Celui-ci a rendu son rapport aux autorités concernées le 8 février. Il a remis aussi ses propositions.

C'est ce dont fait part le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, dans une réponse au député Rajesh Bhagwan, ce mardi 3 avril, au Parlement.

Pour le Pr Magnan, le problème de cette route est multi-face. Il existe également un risque d'instabilité de la pente elle-même. Il préconise des mesures de renforcement et de remplacement de matériel pour stopper le glissement. Comme contrôler la pression de l'eau, bloquer le mouvement du sol, stabiliser les excavations.

La Road Development Authority (RDA) a retenu les services du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) pour le design de ces renforcements. Il a collecté toutes les données et cette conception devrait être la solution au problème, espère Nando Bodha.

Un design préliminaire est attendu à la fin de la semaine et une conception finale durant la 3e semaine d'avril. A partir de là, la RDA travaillera sur les coûts. Le Pr Magnan doit revenir à Maurice fin avril. Il présentera le design final et les travaux débuteront.