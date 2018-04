Congo-Kinshasa: TP Mazembe - Mis à l'essai par Anderlecht, Adama Traoré sur le départ ?

Adama Traoré est retournée dans son club en attendant de connaitre la décision d'Anderlecht. Arrivé en 2014 chez les Corbeaux, le Malien a joué plus de 100 matchs avec eux. Depuis la Super coupe d'Afrique où il a été absent, des rumeurs circulent de plus en plus sur l'éventualité de son départ.

« Oui on vient de récupérer le joueur qui étaient avec notre équipe nationale, Issama est rentré. Sylvain Gbouhou n'est pas encore là. Adama Traoré est actuellement à Bruxelles où il passe un test à Anderlecht. Tout le monde est là et Salif Coulibaly vient de reprendre les entraînements », a-t-il confié dans des propos relayés par nos confrères de FOOT RDC.

