Ile Maurice: Metro Express - Singapore Cooperation Enterprise a soumis un rapport environnemental depuis février

Aspect socio-économique, bruit et vibrations, qualité de l'air, géotechnique, sols et contamination... Autant de points que couvrirait le rapport Environment Impact Assessment (EIA) remis par la Singapore Cooperation Enterprise (SCE) dans le cadre du projet Metro Express.

Ce rapport aurait été livré depuis février 2018. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Infrastructures publiques et du Transport, Nando Bodha, ce mardi 3 avril. Il répondait à une question du député Rajesh Bhagwan.

Et selon le ministre, «le rapport préparé par la SCE, constitue une référence et contient une liste de mesures, ainsi qu'un régime de surveillance, à l'intention de l'entrepreneur. Larsen and Toubro Ltd a reconnu et confirmé que les recommandations du rapport EIA seront incorporées dans son plan de gestion de l'environnement».

Dans sa Parliamentary Question, Rajesh Bhagwan a aussi interrogé le ministre sur le bruit et les vibrations que pourraient causer le Metro Express une fois terminé. Nando Bodha devait ajouter que «SCE examine actuellement la loi relative à l'exploitation du projet Metro Express et proposera toute réglementation requise en ce qui concerne le bruit et les vibrations».