Congo-Brazzaville: Jeux africains et Jeux olympiques de la jeunesse - la fédération nationale boucle le premier regroupement

« Pendant quatorze jours, nos athlètes ont eu l'opportunité d'améliorer le volume d'entraînements, du traitement sanitaire et alimentaire, ce qui, nul doute, a permis le développement des aptitudes physique, motrice, technique, tactique et mentale », a expliqué Jean Baptiste Ossé. Le président de la fédération a ajouté que ce camp d'entraînement a permis aux entraîneurs et officiels techniques de mettre en exergue leurs savoirs reçus au cours des séminaires de renforcement des capacités. « Comme vous le savez, les meilleurs résultats au sport passent par les bons contenus d'entraînement, les bonnes installations, les adversaires de taille et la qualité des nutriments. C'est à ce titre que la Fédération congolaise d'athlétisme a mis en place cette dynamique », a-t-il rappelé.

Après le renforcement des capacités des entraîneurs, la FCA a entamé, dans la foulée, la formation des officiels techniques et juges arbitres. Elle a ensuite clôturé cette série de formations par le camp d'entraînement ou encore le suivi-évaluation des athlètes, du 30 au 31 mars. Ces entraînements visaient à accroître le nombre d'athlètes dans l'atteinte des minima de qualification aux différentes compétitions nationales, africaines et mondiales.

