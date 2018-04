Congo-Brazzaville: Processus électoral - Le MLC déplore le refus par le gouvernement de l'apport financier extérieur

En outre, le parti de Jean-Pierre Bemba a demandé au peuple congolais de rester vigilant en vue de protéger la démocratie « chèrement acquise et dont il continue à payer le prix à travers le sang de ses filles et fils ». De la communauté internationale, ce parti, qui salue le renouvellement du mandat de la Monusco, attend une continuation d'accompagnement du processus électoral, conformément à toutes les résolutions de l'ONU émises dans ce sens.

Prenant acte de l'embellie annoncée par le gouvernement à la suite de la remontée des cours des produits miniers, le MLC l'invite à présenter au parlement un collectif budgétaire qui devra prendre en compte ces nouvelles recettes nationales inattendues, pour une gestion conforme à la loi des finances en vigueur. Il exige aussi la constitution, par le gouvernement, d'une provision trimestrielle au profit de la Céni et attend de cette dernière la publication du budget global du processus électoral et du plan de décaissement y relatif.

Face à cette position, le MLC rappelle, en effet, que l'Accord de la Saint-Sylvestre avait exigé du gouvernement la mobilisation des ressources internes et externes nécessaires pour le budget des élections. Ce document lui recommandait également de respecter scrupuleusement le plan de décaissement convenu avec la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et d'encourager l'accompagnement logistique, technique et financier de la communauté internationale en faveur de cette centrale électorale, pour une bonne réalisation du processus électoral.

Le Mouvement de libération du Congo (MLC) est monté au créneau pour dénoncer le refus, par le gouvernement congolais, de recourir à l'apport extérieur dans le financement des élections prévues pour le 23 décembre. Dans un communiqué du 31 mars signé par sa secrétaire générale, Me Eve Bazaïba Masudi, le MLC se dit stupéfait d'apprendre que la République démocratique du Congo (RDC) avait, d'une part, renoncé à tout apport financier de la communauté internationale au profit du processus électoral en cours et, d'autre part, refusé de participer à la conférence des donateurs prévue pour le 13 avril à Genève, pour la levée des fonds, en vue de faire face à la crise humanitaire qui sévit dans le pays.

