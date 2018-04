Congo-Brazzaville: Le prophète William Arsène Yaucat Guendi réitère sa révélation sur la paix au Congo

Le fondateur de l'apostolique prophétique et universelle mission du Cèdre a animé, le 1er avril au village Bilolo, une conférence de presse pour répéter son message sur la stabilité sociale, économique et politique dans le pays, en dépit de la crise financière et l'insécurité qui a règné dans le département du Pool.

Le prophète Yaucat Guendi est revenu sur sa prophétie annoncée le 11 avril 2015, relative à la stabilité socio-économique au Congo. Dans ce message, en effet, il indiquait que le pays connaîtra des soubressauts politiques et économiques, mais qui ne l'empêcheront pas d'avoir une stabilité durant les dix prochaines années. « Il n'y aura pas d'événements fâcheux au Congo. Mais, il pourra y avoir un léger vent passager. Le Congo restera dans la paix instaurée par Dieu », prophétisait-il.

Quant aux mouvements socio-politiques du département du Pool et la crise financière actuelle que traverse le Congo, le prophète a rassuré l'opinion publique en ces termes : « Le Congo a de lendemains meilleurs. Les petites crises observées naissent par esprit de rébellion ou du fait qu'il y a des Congolais qui veulent contredire la prophétie. Encore un peu de temps, la crise financière sera balayée ». Le serviteur de Dieu a ajouté: « La prophétie reste inchangée. Elle est en train de s'accomplir et elle s'accomplira davantage... ».

À propos de l'apport de son église dans le développement socio-éconimique du pays, le prophète Arsène Yaucat Guendi a indiqué que la mission du Cèdre encourage ses fidèles dans l'agriculture. Il a cité les champs et l'élevage piscicole qu'ils entretiennent dans la périphérie de Brazzaville, ainsi que les cacaoyères et les palmerais dans certains pays d'Afrique de l'ouest. L'homme de Dieu a également souligné que la mission du Cèdre oeuvre dans la scolarisation des enfants et l'insertion socioéconomique des jeunes à Brazzaville. « L'œuvre de Dieu rassemble des familles, il y a des enfants qui naissent. Donc, il faut installer des structures pour conforter cette œuvre mais pour l'instant, nous ne travaillons que manuellement », a indiqué le prophète William Arsène Yaucat Guendi. À Brazzaville, la mission du Cèdre forme plusieurs dizaines de jeunes fidèles à la maçonnerie, la plomberie, la médecine vétérinaire et à bien d'autres métiers pour les aider à lutter contre l'oisiveté.

L'œuvre apostolique prophétique et universelle s'intéresse aussi à la préservation de l'environnement

Lors de la visite guidée du village Bilolo, après la conférence de presse, les journalistes ont été informés des règles restrictives observées pour la protection de l'environnement dans ce site, notamment les coupures d'arbres tout comme l'usage du feu qui doivent se faire avec autorisation.

Les efforts entrepris dans la préservation de l'environnement au village Bilolo, a-t-on appris, ont permis d'y rencontrer aujourd'hui des antilopes, des iguanes et même des gazelles. « Il y a très longtemps, nous recevions un message de ne pas couper l'herbe n'importe comment, de ne pas tuer les animaux et autres. J'ai donc observé ce message-là. Ce village est entouré de forêts et rivières. Nous adhérons fermement à la protection de l'environnement. Le Congo a besoin des techniciens, des économistes, des médecins, des ingénieurs et non de ceux qui prennent les armes », a expliqué William Arsène Yaucat Guendi, demandant au chef de l'Etat de mettre en œuvre tout le mécanisme de rupture avec les antivaleurs dans le pays. Ainsi, il a plaidé pour l'instauration d'une journée nationale du jeûne et prière pour accompagner la mise en oeuvre de cette directive du président de la République.

Le village missionnaire de Bilolo, qui s'étend sur plusieurs kilomètres dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, est l'une des résidences de ce prophète. Il a été créé le 19 novembre 1988. Rappelons que l'apostolique prophétique et universelle mission du Cèdre s'est implantée un peu partout dans le monde, notamment au Congo, Gabon, RDC, Sénégal, Canada, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Hollande, Côte d'Ivoire, Cameroun, dans tous les pays de l'Afrique de l'ouest, etc.