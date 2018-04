Congo-Brazzaville: Sport de maintien - Stève Dzibril Kouma sollicite le soutien des partenaires

Le professeur de Wushu (art martial chinois) et coach dans la beauté corporelle anime la salle de musculation du gymnase Nicole-Oba, une salle qui accuse quelques défaillances en matériels de sport. Aussi demande-t-il l'apport des personnes de bonne volonté pour l'équiper.

La salle de musculation SP (Senior production) du gymnase Nicole-Oba de Talangaï, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, reçoit toute personne de toutes catégories sans exception de sexe, âgée de 8 ans et plus. Sur place, le Pr Stève Dzibril Kouma et sa maison SP aident des gens à pratiquer le sport. « Nous avons une grande salle de gymnase Nicole-Oba à Talangaï. C'est un gymnase que nous sommes en train de viabiliser à travers cette salle qui prend en compte à la fois, la musculation, la gymnastique, le fitness, ... Nous travaillons non seulement pour aider les gens à faire le sport, mais aussi les vieilles personnes à retrouver la mobilité, les personnes handicapées ou qui ont quelques membres paralysés ainsi que ceux qui ont été victimes d'un accident vasculo-cardiaque à se remettre. Nous rééduquons leur système », a expliqué Dzibril Kouma.

Au regard de l'importance de cette activité sportive et de son bien-fondé sur le corps humain, cette salle reçoit beaucoup de gens, et du coup, les appareils deviennent insuffisants et d'autres tombent régulièrement en panne. Dès lors, le problème du matériel commence à se poser avec acuité. Son animateur voudrait bien équiper cette salle par un matériel performant pour la rendre plus active, mais hélas, il coûte très cher. D'où, son appel aux partenaires qui comprennent le bien-fondé de la pratique du sport, afin d'acquérir des vélos statiques, des tapis de course, des barres pour la musculation réelle, des appareils robots, des altères, des sacs de frappe, des ballons...

Pour Stève Dzibril Kouma, contrairement au sport dit « Ewawa » qui généralement se pratique chaque week-end et à l'issue duquel les gens s'empiffrent d'alcool, le travail qu'ils font au sein de ce gymnase apporte un plus dans le sport congolais. Il conseille le repos après le sport, de manger et boire sainement.

« Nous aidons le ministère des Sports à avoir des athlètes de qualité, parce qu'un athlète qui n'a pas la performance, la beauté corporelle qu'il faut, est un souci. Le travail que nous faisons aide énormément le ministère. Pour preuve, nous recevons dans la salle SP du gymnase Nicole-Oba, de façon régulière, le champion d'Afrique de Karaté, qui est, d'ailleurs, le numéro 1 pour les Jeux Olympiques prochains, le champion du Congo de boxe, capi Lauri, les champions de Wushu, ... » , a expliqué Stève Dzibril Kouma, ajoutant que pour l'heure il se concentre sur le centre Nicole-Oba, mais l'ambition est d'être présent dans tous les gymnases.

Notons que Stève Dzibril Kouma, professeur de Wuhsu et coach dans la beauté corporelle, est également président de la Fédération congolaise de cette discipline depuis le 4 octobre 2014.