Congo-Brazzaville: Audiovisuel - Une joint-venture va gérer et commercialiser la TNT au Congo

« Mais au-delà du contenu que va nous proposer le prestataire technique, nous devrons, à l'avenir, pouvoir créer notre propre contenu dans le but de favoriser le développement d'un écosystème audiovisuel, favoriser la montée à nos bouquets des chaînes existantes et l'arrivée de nouveaux opérateurs audiovisuels locaux », confie le ministre.

Le processus de création de cette société est bien avancé, souligne Thierry Moungalla, ministre de la Communication et des médias. Il est piloté, en premier lieu, par le ministère des Finances et du budget, accompagné par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, qui a la charge de déployer les infrastructures nécessaires, la présidence de la République, le ministère de la Communication en tant que bénéficiaire et enfin le prestataire technique, Startimes.

Les travaux de l'implémentation de la Télévision numérique terrestre (TNT) quasiment achevés, le gouvernement et son partenaire technique, Startimes, s'attellent à mettre en place la joint-venture qui va exploiter, maintenir et commercialiser la capacité au Congo.

