Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-Off - V.Club déjoue le piège Mont Bleu, Dragons/Bilima perd devant Sanga Balende

Les stades de Martyrs de Kinshasa et TP Mazembe de Lubumbashi ont vibré, le 2 avril, à l'occasion des rencontres de la troisième et quatrième journées du Play-Off de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), la Vodacom Ligue 1.

L'AS V.Club a difficilement battu, au stade des Martyrs de Kinshasa, la formation de Mont Bleu de Bunia ( province d'Ituri). Les Dauphins Noirs récemment tombés à domicile face à Sanga Balende, en deuxième journée (zéro but à deux), ont été cueillis à froid une fois de plus devant leurs supporters. Mont Bleu, pourtant privé de ballon dès l'entame de la partie, a ouvert la marque contre le cours du jeu, sur sa première contre-attaque. Machozi a trompé le portier Lukong à la 8e mn. Heureusement pour l'AS V.Club, son latéral droit Djuma, ancien du FC Renaissance du Congo, a égalisé à la 41e.

À la fin de la première période, les deux équipes ont été à égalité. Au retour des vestiaires, les poulains de Florent Ibenge ont tenté de faire le siège du camp du club de Bunia qui a résisté avec ses armes, les joueurs étant solidaires et faisant preuve d'envie. Mais l'expérience de V.Club a eu raison de cette modeste formation qui dispute pour la première fois la phase Play-Off du championnat national de football. Leur bourreau s'appelle Jean-Marc Makusu Mundele qui a sévi à la 79e mn et à la 90+3e mn, offrant un succès laborieux aux Dauphins Noirs de la capitale. V.Club se relance donc après la défaite face à Sanga Balende, alors que Mont Bleu, à l'apprentissage, enregistre sa deuxième défaite de suite après celle subie à domicile au stade Amani de Bunia face à un autre ogre du football national, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa (zéro but à deux).

Avant cette rencontre, le club local de Dragons/Bilima a été battu par Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi sur le score de zéro but à deux, en match comptant pour la quatrième journée de cette phase de Play-Off. Kambu wa Kambu à la 79e mn et Bindanda à la 90e ont inscrit les deux buts de cette rencontre. Les Anges et Saints du Kasaï oriental ont donc effectué un bon voyage à Kinshasa, ramenant un total de six points en deux rencontres.

Quant aux Monstres de Kinshasa, ils alignent ainsi leur quatrième défaite de suite (battus par Mazembe 5-0, Don Bosco 2-1 et Lupopo 1-0). Dragons/Bilima retrouve l'élite du football national après plusieurs années d'absence. Mais ce nouvel apprentissage est très rude. « Tout le monde connaît les moments difficiles que nous traversons. On sera face une équipe qui joue très bien, on a bien compris ce qu'elle est. J'ai bien pris de dispositions. On a deux possibilités, la victoire et l'apprentissage. J'ai perdu trois fois, mais il y aura aussi de victime », indiquait, sceptique, le coach des Dragons en conférence d'avant-match.

Mazembe soumet Don Bosco

Dans une autre rencontre de ce lundi disputée à Lubumbashi, le TP Mazembe, dans son stade de la commune de Kamalondo, a eu raison du CS Don Bosco par deux buts à un. Le maestro international zambien, Rainford Kalaba, a ouvert la marque pour les Corbeaux du Grand Katanga à la 12e mn. Zemanga a égalisé pour les Salésiens de Lubumbashi à la 70e mais l'expérimenté latéral gauche, Jean Kasusula, a arraché la victoire pour Mazembe à la 87e mn.

Rappelons que, le 1er avril, le FC Saint-Eloi Lupopo s'est imposé au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi face à la Jeunesse sportive Groupe Bazano sur la marque de deux buts à zéro. Tshibuabua 51e mn et Trésor Kanku à la 52e ont marqué les buts victorieux des Cheminots de l'ex-Katanga qui font un début positif du Play-Off, totalisant déjà sept points en quatre rencontres.