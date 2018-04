Congo-Brazzaville: Délabrement des infrastructures sportives - le rapport de la mission d'inspection remis au gouvernement

Les stades de Martyrs de Kinshasa et TP Mazembe de Lubumbashi ont vibré, le 2 avril, à l'occasion des… Plus »

En effet, ces interrogations ont conduit le gouvernement à déployer une mission d'inspection, qui est descendue sur le terrain avec les entreprises concernées ainsi que les représentants des Grands travaux et du ministère des Sports pour un état des lieux. « Le travail de cette inspection est visible au niveau du gouvernement. Je pense qu'il faut des expertises plus approfondies des architectes et ingénieurs congolais qui ont de l'experience pour ce genre de travail », a précisé le président de l'Ordre des architectes du Congo, Antoine-Béli Bokolojoué, dont l'institution avait été associée dans cette démarche.

Après avoir visité les infrastructures sportives, construites pour la plupart dans le cadre de la politique tournante de la municipalisation accélérée, à travers le territoire national, le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, avait fait un constat amer. « Comment allons-nous faire pour réparer les installations en état de délabrement très avancé alors qu'elles n'ont même pas encore totalisé cinq ans d'existence ? Il s'agit d'un défaut de construction. La réparation est urgente pour permettre aux Congolais de pratiquer le sport dans de bonnes conditions », s'indignait le ministre, le 8 janvier dernier, devant les représentants de la société Zhengwei, qui a construit le plus grand nombre de ces infrastructures.

